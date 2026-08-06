Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải

(VTC News) -

Tối 5/8 tại giải Continental Futsal Championship 2026 ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam bất ngờ cầm hòa đội chủ nhà 3-3 sau khi bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một. Huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan là Rakphol Sainetngam thừa nhận đội nhà mắc sai lầm khi chống chiến thuật power play (sử dụng toàn bộ 5 cầu thủ tham gia tấn công).

Sau trận đấu, ông Sainetngam không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà đánh rơi chiến thắng. Ông nói: “Rất đáng tiếc. Thực ra, cách vận hành lối chơi từ hiệp một của đội tuyển Thái Lan khá tốt. Khi thi đấu 5 đấu 5, chúng tôi đã làm rất ổn. Nhưng cuối trận, chúng tôi lại mắc sai lầm trong khâu phòng ngự trước chiến thuật power play của đối phương. Chúng tôi cần mạnh dạn gây áp lực lên họ nhiều hơn”.

Thái Lan dẫn 3-0 nhưng vẫn không thắng được đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan nhập cuộc tốt và sớm tạo ra lợi thế nhờ bàn thắng của Atippong cùng cú đúp của Panut, khép lại hiệp một với tỷ số 3-0. Sau giờ nghỉ, HLV Diego Raul Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power play và sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả. Châu Đoàn Phát rút ngắn tỷ số ở phút 30, Từ Minh Quang ghi bàn ở phút 34 trước khi Nguyễn Đa Hải lập công ở phút 37, ấn định kết quả hòa 3-3.

Nhà cầm quân Thái Lan cũng dành lời khen cho đội tuyển futsal Việt Nam và thừa nhận đối thủ khai thác tốt chiến thuật power play.

“Phải khen đội tuyển futsal Việt Nam vì họ triển khai power play rất tốt. Họ phối hợp một chạm rất chính xác. Chúng tôi đã cố gắng giảm áp lực cho các cầu thủ, kể cả sử dụng quyền hội ý. Tuy nhiên, nhìn chung đây là lỗi của chính chúng tôi trong việc chống power play”, ông Rakphol nói thêm.

Bên cạnh đó, HLV Rakphol Sainetngam khẳng định các học trò đã nỗ lực hết sức và xem đây là bài học cần khắc phục.

“Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Đây là sai sót xảy ra trong trận đấu và chúng tôi sẽ phải trở về để tiếp tục khắc phục”, ông chia sẻ.

Trận hòa khiến đội tuyển futsal Thái Lan chưa thể sớm đăng quang và phải phân định ngôi vô địch ở lượt cuối gặp đội tuyển Nga. Trước trận đấu quyết định, chiến lược gia của đội chủ nhà cho biết: “Ở trận cuối gặp đội tuyển Nga, toàn đội sẽ phải thi đấu với quyết tâm cao nhất. Trước mắt, chúng tôi cần kiểm tra tình trạng chấn thương của Ronnachai Jungwongsuk và Narongsak Wingwon, bởi cả hai đều gặp vấn đề trong trận này. Họ đều là những cầu thủ phòng ngự quan trọng của đội trước trận đấu ngày mai”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Thái Lan chạm trán Nga lúc 20h30 ngày 6/8 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi. Thái Lan sẽ giành chức vô địch nếu không thua trận này.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại giải với thành tích bất bại, gồm hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, thắng Afghanistan 2-1 và hòa Thái Lan 3-3.