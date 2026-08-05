Ông Putin bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng UAV Nga

(VTC News) -

Ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố việc bổ nhiệm ông Denis Lyamin làm người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái - quân chủng mới thành lập chính thức từ tháng 11/2025 nhằm đáp ứng yêu cầu của xung đột hiện đại. Quyết định được xem như một phần của kế hoạch “tinh chỉnh” cơ cấu quân sự khi cuộc xung đột quân sự với Ukraine bước sang năm thứ 5.

Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp với lãnh đạo Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, ông Putin trực tiếp nói với ông Lyamin rằng ông là “một trong những chuyên gia đủ điều kiện nhất” để phụ trách lực lượng máy bay không người lái mới. Tổng thống Nga giao nhiệm vụ cho ông Lyamin hoàn thành việc thành lập lực lượng này và nắm quyền chỉ huy “trong tương lai gần”.

Thượng tướng Denis Lyamin. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo cải tổ được công bố tại cùng cuộc họp, Thượng tướng Valery Solodchuk, Tư lệnh Cụm tác chiến “Trung tâm” được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần và bảo đảm nguồn cung vũ khí cho quân đội.

“Hậu cần cũng là nhiệm vụ chiến đấu. Tôi tin tưởng ông sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình trong việc tổ chức công tác này”, Tổng thống Putin nói khi giao nhiệm vụ cho ông Solodchuk.

Máy bay không người lái trở thành yếu tố chi phối cuộc xung đột khi cả Nga và Ukraine không chỉ triển khai chúng dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km, mà còn để tấn công trên biển và vào mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương như cơ sở hạ tầng năng lượng, kho hàng thương mại.

Hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến tầm xa và lực lượng phản ứng nhanh mới thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

“Tôi đã ký sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh đặc biệt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine - Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa. Đây sẽ là bộ tư lệnh chịu trách nhiệm tối đa hóa tác động của chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga”, ông Zelensky cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bộ tư lệnh mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến sự của Nga. Người đứng đầu đơn vị này sẽ là chỉ huy có năng lực và giàu kinh nghiệm