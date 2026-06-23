Giá vàng hôm nay 23/6: Hồi phục ấn tượng, sắp lên 4.200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu Brent sau những tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dù lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn khiến giới đầu tư thận trọng.

Các chuyên gia nhận định vàng có thể đang được hưởng lợi từ dòng vốn đầu cơ ngắn hạn rút khỏi thị trường dầu mỏ và quay trở lại với vàng. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng đã thực sự đảo chiều xu hướng, đặc biệt khi Fed vẫn duy trì quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đưa ra những phát biểu quyết liệt về lạm phát và không cung cấp nhiều tín hiệu về các điều kiện có thể khiến Fed trì hoãn việc tăng lãi suất. Những bình luận này càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất có thể được nâng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 23/6 hồi phục mạnh nhờ giá dầu đi xuống. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng (mua) - 148,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng (mua) - 148,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.191 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc Jefferies, cho rằng vàng có thể giảm sâu hơn và lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce nếu môi trường hiện tại chưa cải thiện.

Diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ, tiến trình đàm phán Mỹ - Iran và cách thị trường định giá chính sách lãi suất của Fed. Yếu tố địa chính trị cũng khiến thị trường khó đoán hơn, sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ không diễn ra như dự kiến.

Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.900 USD/ounce, từ mức 5.400 USD/ounce trước đó. Ngân hàng này vẫn giữ góc nhìn tích cực với vàng trong trung hạn, nhưng thận trọng hơn với xu hướng ngắn hạn.

Một số nhà phân tích cho rằng, vàng đang bị kẹt giữa chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed và việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị, tạo ra sự biến động trong ngắn hạn. Kim loại quý đang bước vào giai đoạn đặc trưng bởi sự biến động cao hơn là xu hướng rõ ràng. Thị trường phải đối mặt với những khó khăn từ đồng USD mạnh hơn, chính sách thắt chặt của Fed và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.