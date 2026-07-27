Khoảnh khắc Quách Văn Thơm ôm mặt khóc nức nở trên sóng truyền hình
Khoảnh khắc hiếm thấy của Quách Văn Thơm trong tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" khiến nhiều khán giả xúc động.
NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM
NSND Đỗ Quốc Hưng xúc động khi nhận quyết định điều động của Bộ VHTTDL, đồng thời xem đây là “một cơ duyên lớn, một bước ngoặt ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật”.
Nữ phó giám đốc mưu mô trong phim 'Lửa trắng', ngoài đời khác xa trên màn ảnh
Trái ngược trên màn ảnh, ngoài đời diễn viên Thanh Huế theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và không muốn bị đóng khung trong một dạng vai.
Cuộc sống của 'MC xinh nhất nhì VTV' sau 4 năm lấy chồng tiến sĩ
Ở tuổi 29, nữ MC xinh đẹp khiến bao người ngưỡng mộ bởi đang có cuộc sống hôn nhân lẫn sự nghiệp đáng mơ ước.
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 11/7 đến 17/7
Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 107 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 11/7 đến 17/7.
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7
Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 63 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7.
Đề xuất biểu dương vợ chồng sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh, thành mức sinh thấp nhất
Bộ Y tế đề xuất tôn vinh các gia đình sinh đủ hai con tại 10 tỉnh, thành có mức sinh thấp nhằm khuyến sinh và ứng phó nguy cơ già hóa dân số.
Hoa hậu Mai Phương sau 4 năm đăng quang: 2 lần đổi công ty, sự nghiệp mờ nhạt
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng nhiều tài lẻ từ ca hát tới diễn xuất, Hoa hậu Mai Phương khiến công chúng tiếc nuối khi sự nghiệp chưa thể bùng nổ.
VIB lãi 5.180 tỷ đồng, tài sản vượt 580 nghìn tỷ trong 6 tháng
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.180 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026 - 2031.
'Khối nghỉ hè' gào khóc vẫn bị bế lên ô tô rời quê, dân mạng bật cười thấu hiểu
Cậu bé không cam lòng chấm dứt kỳ nghỉ hè ở quê để về thành phố nên ra sức vùng vẫy, cả nhà phải hò nhau cùng đưa vào ô tô.
Video: Khoảnh khắc xe máy đi ngược chiều, tông vào ô tô trên Vành đai 3 trên cao
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HoREA đề xuất thêm trường hợp được mua nhà ở giá phù hợp
HoREA vừa đề xuất bổ sung trường hợp ngoại lệ cho phép người mua nhà ở thương mại giá phù hợp được bán lại căn nhà trong thời hạn 5 năm.
Xây nhà thụt vào 30cm vẫn bị hàng xóm làm khó, tôi mất hơn 2 năm vẫn chưa xong
Tôi bày tỏ thiện ý bằng quà cáp và việc xây lùi vào 30cm nhưng hàng xóm vẫn cản trở hết lần này đến lần khác, khiến ngôi nhà 4 tầng rưỡi làm hơn 2 năm chưa xong.
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Đúng một tuần sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni gửi tâm thư xin lỗi và tri ân sự đồng hành của người hâm mộ Argentina.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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