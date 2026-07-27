  • logo
Xuất bản ngày 27/07/2026 11:53 AM
Xuất bản ngày 27/07/2026 11:53 AM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 63 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7.

Từ ngày 18/7 đến 24/7, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 63 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Dương Văn Huy trong bài viết “Sau mỗi cơn mê, người cha trẻ lại thấy mất đi một phần cơ thể vì điện cao thế

- Em Vũ Hoàng Anh trong bài viết “Tỉnh lại khi cả nhà đang lo hậu sự, chàng trai 21 tuổi chật vật sau 3 cuộc đại phẫu

- Anh Phạm Văn Duy trong bài viết “Trụ cột gia đình cụt cả 2 chân sau tiếng nổ trên mái nhà, vợ nghèo kiệt quệ gánh nợ”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026
Dự báo thời tiết 27/7: Miền Bắc mưa to và dông ở 7 tỉnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở
Dự báo thời tiết 27/7: Miền Bắc mưa to và dông ở 7 tỉnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C
XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm