Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 63 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/7 đến 24/7.
Bộ Y tế đề xuất tôn vinh các gia đình sinh đủ hai con tại 10 tỉnh, thành có mức sinh thấp nhằm khuyến sinh và ứng phó nguy cơ già hóa dân số.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng nhiều tài lẻ từ ca hát tới diễn xuất, Hoa hậu Mai Phương khiến công chúng tiếc nuối khi sự nghiệp chưa thể bùng nổ.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.180 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cậu bé không cam lòng chấm dứt kỳ nghỉ hè ở quê để về thành phố nên ra sức vùng vẫy, cả nhà phải hò nhau cùng đưa vào ô tô.
Đoạn video ghi lại nam thanh niên liều mình lái xe máy đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) , sau đó tông thẳng vào ô tô con.
HoREA vừa đề xuất bổ sung trường hợp ngoại lệ cho phép người mua nhà ở thương mại giá phù hợp được bán lại căn nhà trong thời hạn 5 năm.
Tôi bày tỏ thiện ý bằng quà cáp và việc xây lùi vào 30cm nhưng hàng xóm vẫn cản trở hết lần này đến lần khác, khiến ngôi nhà 4 tầng rưỡi làm hơn 2 năm chưa xong.
Đúng một tuần sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni gửi tâm thư xin lỗi và tri ân sự đồng hành của người hâm mộ Argentina.
Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mẫu xe gầm cao Kia Sportage thế hệ mới vừa được ghi nhận xuất hiện trên đường chạy thử tại châu Âu với nhiều thay đổi về ngôn ngữ thiết kế.
Mới đây, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ qua cơn nguy kịch.
Thanh Hoá có thêm 3 liệt sỹ là Lê Bật Quyết, Đặng Công Nễ và Nguyễn Công Tuấn được xác định thông tin qua đối sánh ADN.
Tháng Bảy không chỉ gợi nhắc những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn thôi thúc hành trình phục dựng ký ức và tiếp nối sứ mệnh tri ân của cả một dân tộc.
Bình luận