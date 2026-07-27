Giảm 1 đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 nhằm tạo thời gian cho Kiểm toán Nhà nước hoàn tất công tác phân công và sắp xếp nội bộ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.

Theo tờ trình của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước từng bước sắp xếp, tinh gọn tổ chức. Theo đó, cơ quan này đã giảm một đơn vị cấp vụ và 18 đơn vị cấp phòng.

Tuy nhiên, quá trình rà soát cho thấy một số nhiệm vụ hiện vẫn được giao cho nhiều đơn vị cùng thực hiện; hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra hành chính còn có nội dung chồng chéo; nhiệm vụ xây dựng chính sách phân tán ở một số đầu mối. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán còn phức tạp, có nhiều đơn vị tham gia nhưng chưa phân định rõ trách nhiệm.

Việc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách Nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực cũng do nhiều đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành cùng thực hiện, dẫn tới phân mảnh, chồng chéo, chưa bảo đảm tính chuyên sâu và thống nhất về nội dung, đối tượng kiểm toán.

“Trong khi đó, yêu cầu tiếp tục tinh giản biên chế từ 5-10%, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình mới”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề xuất giảm một đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, từ 8 đơn vị xuống còn 7 đơn vị. Việc sắp xếp nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành sau khi được kiện toàn theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời tăng tính chuyên môn hóa trong hoạt động kiểm toán.

Sau sắp xếp, 7 đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành sẽ thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công theo từng ngành, lĩnh vực. Phương án này được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán đầu mối, trùng lặp đối tượng kiểm toán và nâng cao tính chuyên sâu, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị tham mưu, Kiểm toán Nhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp, tờ trình đề xuất cơ bản giữ nguyên số lượng và tên gọi. Riêng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán được đổi tên thành Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước.

Theo phương án được trình, Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung, chuyên sâu thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu, xây dựng, ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách, quy định về chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ và hồ sơ kiểm toán.

Các nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn chính sách đang phân tán tại một số đơn vị sẽ được rà soát, chuyển về Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước.

Nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán được chuyển về Thanh tra Kiểm toán Nhà nước nhằm tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra; đồng thời nâng cao tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chuẩn mực kiểm toán và kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Trình bày quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất giảm số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành từ 8 xuống 7.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Phan Chí Hiếu đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên, đổi mới phương thức kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội.

Đối với việc thành lập Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát kỹ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, không bỏ sót nhiệm vụ và tránh chồng chéo, trùng lặp với các đơn vị tham mưu khác trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.