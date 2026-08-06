Tin xe 6/8: BYD tung SUV siêu sang hơn 7 tỷ đồng, Pajero 2027 lộ cấu hình

(VTC News) -

BYD ra mắt Yangwang U8L bản 4 chỗ giá hơn 7 tỷ đồng

BYD vừa công bố Yangwang U8L Snowcrest Edition, phiên bản 4 chỗ hoàn toàn mới của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L. Xe dự kiến được bán với giá khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng), nếu mức giá này được giữ nguyên khi mở bán, đây sẽ trở thành mẫu xe đắt nhất trong danh mục sản phẩm của BYD.

Mẫu SUV được định vị cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu siêu sang như Rolls-Royce, Bentley và Mercedes-Maybach.

Yangwang U8L có kích thước 5.400 x 2.049 x 1.921 mm, chiều dài cơ sở 3.250 mm. Phiên bản Snowcrest Edition nổi bật với phối màu bạc kết hợp các chi tiết mạ vàng, logo phía trước chế tác bằng vàng thật và cảm biến LiDAR hai bên thân xe.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khoang nội thất 4 chỗ với hai ghế thương gia độc lập phía sau, tích hợp bệ trung tâm cỡ lớn, màn hình điều khiển cảm ứng, tủ lạnh, bệ đỡ chân chỉnh điện, bàn làm việc gập, loa trên tựa đầu, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều tiện nghi cao cấp khác.

Mẫu SUV sử dụng hệ truyền động EREV gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L làm máy phát điện kết hợp bộ pin Blade 2.0 dung lượng 56,58 kWh và bốn mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.180 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km, đồng thời được trang bị hệ thống treo thủy lực Disus-P và phanh gốm carbon.

Việc bổ sung phiên bản 4 chỗ cho thấy BYD tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc SUV siêu sang, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu cá nhân hóa cao.

Mitsubishi hé lộ Pajero 2027 trước ngày ra mắt

Mitsubishi đã công bố những thông tin kỹ thuật đầu tiên về Pajero thế hệ mới trước thời điểm ra mắt toàn cầu dự kiến vào ngày 2/9/2026. Hãng cho biết mẫu SUV tiếp tục được phát triển theo định hướng kết hợp khả năng vận hành địa hình với sự ổn định và thoải mái trong quá trình sử dụng hằng ngày, đồng thời duy trì khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau.

Pajero mới tiếp tục sử dụng cấu trúc khung gầm rời (ladder-frame), đi kèm hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm tăng độ bám đường, cải thiện sự ổn định và giảm rung lắc khi vận hành trên địa hình gồ ghề. Xe vẫn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh Super All Wheel Control (S-AWC), công nghệ phân bổ lực kéo do Mitsubishi phát triển để tối ưu độ bám trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Song song với việc giới thiệu Pajero mới, Mitsubishi cũng công bố kế hoạch đầu tư khoảng 16 tỷ baht (500 triệu USD) vào các nhà máy tại Thái Lan đến năm 2030 để phát triển các dòng xe điện hóa. Điều này mở ra khả năng Pajero thế hệ mới sẽ có thêm các phiên bản hybrid (HEV) hoặc plug-in hybrid (PHEV).

Hãng cho biết ưu tiên phát triển hệ truyền động hybrid trước, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng giải pháp hybrid do Mitsubishi tự phát triển thay vì công nghệ e-Power của Nissan. Hiện cấu hình động cơ cụ thể vẫn chưa được công bố.

Lamborghini Revuelto ra mắt phiên bản giới hạn chỉ 99 chiếc

Lamborghini giới thiệu Revuelto Miura 60° Homage nhằm kỷ niệm 60 năm ra đời dòng siêu xe Miura. Phiên bản đặc biệt sẽ ra mắt tại Monterey Car Week 2026 và chỉ được sản xuất đúng 99 chiếc.

Xe được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Ad Personam với thiết kế lấy cảm hứng từ Miura, mẫu xe được Lamborghini xem là “siêu xe thể thao đầu tiên trên thế giới”.

Revuelto Miura 60° Homage có 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất mang phong cách cổ điển, kết hợp phần thân dưới sơn vàng Oro Elios hoặc xám Grigio Nimbus, cùng hai kiểu mâm Altanero Shiny Gold hoặc Altanero Matt Titanium Diamond.

Xe còn được trang bị logo Miura 60 trên ốp sườn, cùm phanh đen bóng và hệ thống ống xả đen nhám. Nội thất sử dụng họa tiết ghế lấy cảm hứng từ Miura nguyên bản, bổ sung dòng thêu “Miura 60” cùng tấm biển bằng sợi carbon đánh dấu đây là một trong 99 chiếc được sản xuất.

Phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid sạc điện như Revuelto tiêu chuẩn, gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L kết hợp ba mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và bộ pin lithium-ion.

Hệ thống này tạo công suất 1.001 mã lực và mô-men xoắn cực đại 807 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Lamborghini cho biết Revuelto Miura 60° Homage được tạo ra để tôn vinh dấu mốc lịch sử của Miura, đồng thời thể hiện năng lực cá nhân hóa của thương hiệu thông qua số lượng sản xuất giới hạn.