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Xuất bản ngày 15/06/2026 09:56 AM
Xuất bản ngày 15/06/2026 09:56 AM

Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 tại Phú Quý và nhiều thương hiệu khác sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K. Nhờ độ tinh khiết rất cao, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư hơn là sử dụng làm trang sức cầu kỳ.

Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này có đặc tính khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh, khiến việc chế tác các mẫu trang sức phức tạp gặp nhiều hạn chế.

Trên thị trường, vàng 9999 được sản xuất dưới nhiều dạng như vàng miếng, vàng nhẫn trơn và một số dòng trang sức đơn giản.

Vàng nhẫn 9999 là sản phẩm phổ biến trên thị trường. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn 9999 là sản phẩm phổ biến trên thị trường. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Phú Quý cập nhật lúc 8h ngày 15/6/2026:

Sản phẩmGiá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 14.400.00014.700.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.914.400.00014.700.000đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.914.400.00014.700.000đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.914.200.00014.600.000đồng/chỉ
Vàng 999.9 phi SJC 13.800.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 15/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.400.000

14.702.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.390.000

14.690.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.390.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.190.000

14.540.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.850.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.300.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Phú Quý và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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