Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K. Nhờ độ tinh khiết rất cao, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư hơn là sử dụng làm trang sức cầu kỳ.
Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này có đặc tính khá mềm, dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh, khiến việc chế tác các mẫu trang sức phức tạp gặp nhiều hạn chế.
Trên thị trường, vàng 9999 được sản xuất dưới nhiều dạng như vàng miếng, vàng nhẫn trơn và một số dòng trang sức đơn giản.
Giá vàng 9999 Phú Quý hôm nay 15/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Phú Quý cập nhật lúc 8h ngày 15/6/2026:
|Sản phẩm
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Thần Tài Phú Quý 999.9
|14.400.000
|14.700.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 999.9
|14.200.000
|14.600.000
|đồng/chỉ
|Vàng 999.9 phi SJC
|13.800.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Phú Quý với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 15/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.400.000
14.702.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.390.000
14.690.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.390.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.190.000
14.540.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.050.000
14.550.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.850.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.300.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Phú Quý và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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