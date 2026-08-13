Con đường thành đại gia trăm triệu USD của mỹ nhân 'Hồng lâu mộng'

(VTC News) -

Diễn viên Trương Lợi đảm nhận vai Tiết Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng (1987). Thành công của bộ phim kinh điển đưa tên tuổi cô đến với khán giả khắp châu Á.

Bén duyên nghệ thuật từ nhỏ

Sinh năm 1965, Trương Lợi tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Nhờ xinh đẹp, biết ca hát và thông thạo văn học, thư pháp, cô được gọi là người đẹp toàn năng trong đoàn kịch.

Năm 18 tuổi, sự nghiệp của Trương Lợi bừng sáng nhờ vai Tiết Bảo Thoa trong phim Hồng lâu mộng. Nữ diễn viên khắc hoạ thành công Tiết Bảo Thoa - phụ nữ bản lĩnh, giỏi văn chương nhưng cuối cùng cũng phải chịu bi kịch của xã hội phong kiến.

Vai diễn trong Hồng lâu mộng (1987) giúp Trương Lợi nổi tiếng.

Sau thành công của Hồng lâu mộng, Trương Lợi tham gia một số phim như A tinh a tinh, Chiến tranh tháp khúc, Gia xuân thu... Tuy nhiên “cái bóng” quá lớn của vai Tiết Bảo Thoa khiến những tác phẩm sau này của Trương Lợi không tạo được nhiều dấu ấn.

Con đường trở thành doanh nhân giàu có

Đầu thập niên 1990, Trương Lợi quyết định tới Canada học sản xuất phim và đạo diễn. Tuy nhiên, trong quá trình học, cô tìm hiểu về bất động sản và quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, chuyển hẳn sang kinh doanh bất động sản sau khi tốt nghiệp đại học.

Từ đó, “nàng Tiết Bảo Thoa” không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông. Thông tin về cô cũng trở nên khan hiếm. Sau này, nữ diễn viên nhập quốc tịch Canada, trở thành một trong những doanh nhân gốc Hoa thành đạt nhất ở nước ngoài, với khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Không chỉ đầu tư bất động sản ở những thành phố nổi tiếng như Washington, Chicago, Vancouver, Toronto, Trương Lợi cũng đầu tư xây dựng một khu dân cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trương Lợi bỏ showbiz để kinh doanh bất động sản.

Thời gian ở nước ngoài, cô vẫn giữ liên lạc với những đồng nghiệp cùng đóng Hồng lâu mộng. Năm 2007, khi “Lâm Đại Ngọc” Trần Hiểu Húc qua đời, Trương Lợi lặn lội trở về từ Canada. Sự xuất hiện của Trương Lợi khiến truyền thông đổ dồn sự chú ý, cũng từ đó mà xuất hiện những tin đồn “từ trên trời rơi xuống” như việc cô kết hôn với đại gia.

Trước những tin đồn thất thiệt, Trương Lợi bức xúc phải lên tiếng phủ nhận: “Có tin đồn với tôi là sự sỉ nhục”.

Cuộc sống độc thân kín tiếng ở tuổi 61

Ở tuổi 61, Trương Lợi sở hữu cuộc sống giàu có, nhan sắc xinh đẹp mặn mà nhưng vẫn độc thân. Nhiều người cho rằng, số phận của Trương Lợi gần giống như nàng Tiết Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng bởi cuối cùng vẫn cô độc một mình.

Trương Lợi từng nói, trong sự nghiệp, cô là người khá may mắn nhưng trong đời sống tình cảm lại yếu mềm và hay rụt rè. Khi được hỏi về hạnh phúc riêng, người đẹp thừa nhận bản thân “không thuận đường hôn nhân”.

Nhan sắc trẻ trung của Trương Lợi ở tuổi ngoài 60.

Ngoài công việc, Trương Lợi dành nhiều thời gian chạy bộ, tập luyện để giữ gìn sức khoẻ. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực làm từ thiện, thường xuyên giúp đỡ trẻ em nghèo hay hỗ trợ nạn nhân thiên tai. Thỉnh thoảng, Trương Lợi về quê hương để gặp gỡ đoàn phim Hồng lâu mộng hay đến thăm em gái của cố nghệ sĩ Trần Hiểu Húc.

Những năm gần đây, nữ diễn viên bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Cô thường đăng tải hình ảnh đời thường trẻ trung để khoe với người hâm mộ. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, lựa chọn cuộc sống tĩnh lặng và bình yên nhưng Trương Lợi vẫn nhận được sự quan tâm và tình cảm của khán giả.