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Xuất bản ngày 13/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 13/08/2026 07:00 AM

Mỹ ra tay 'cứu' đồng Yên, giúp Nhật Bản hay bảo vệ chính mình?

(VTC News) -

Việc Mỹ phối hợp với Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng Yên lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ không chỉ nhằm ổn định tỷ giá.

VTC News
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