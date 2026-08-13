Mỹ ra tay 'cứu' đồng Yên, giúp Nhật Bản hay bảo vệ chính mình?

Việc Mỹ phối hợp với Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng Yên lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ không chỉ nhằm ổn định tỷ giá.
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Lúc 6h ngày 13/8, giá dầu WTI ở mức 82,69 USD/thùng, giảm 0,67 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,98 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng.
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Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, qua theo dõi thực tế, có phường xã tỷ lệ khám sức khỏe bao phủ gần 70%, nhưng cũng có địa phương dưới 5%.
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