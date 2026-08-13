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Mỹ ra tay 'cứu' đồng Yên, giúp Nhật Bản hay bảo vệ chính mình? Việc Mỹ phối hợp với Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng Yên lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ không chỉ nhằm ổn định tỷ giá.

Chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 có quá sớm? Dù nhiều người nghĩ 40 tuổi lo dưỡng già là quá sớm, bác sĩ khẳng định đây là "thời điểm vàng" quyết định bạn sẽ sống khỏe hay phụ thuộc ở những năm cuối đời.

Anh phát triển pin nhôm giá rẻ, tham vọng thay thế pin lithium Công ty công nghệ Anh phát triển pin nhôm với chi phí thấp và độ an toàn cao, tiềm năng thay thế pin lithium đang thống trị thị trường.

Bức tranh học phí ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế năm 2026 Cùng một ngành nhưng học phí tại nhiều trường đại học năm học 2026-2027 có sự khác biệt đáng kể giữa chương trình chuẩn, chất lượng cao và quốc tế.

Thắng Aston Villa 2-1, PSG giành Siêu cúp châu Âu 2026 PSG đánh bại Aston Villa 2-1 trong trận Siêu cúp châu Âu 2026, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu và lần thứ hai liên tiếp đăng quang.

Đập tan chiêu núp bóng 'phản biện' để xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng Thông tin xuyên tạc núp bóng “phản biện”, cắt ghép tư liệu và dùng AI tạo “bằng chứng” giả để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Cận cảnh đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM sau 3 tháng thi công Sau hơn 3 tháng khởi công, đại công trường xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị TP.HCM và Quảng trường trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thay đổi rõ nét.

Bình dân học vụ số: Đưa kỹ năng số đến với mọi người dân Phong trào Bình dân học vụ số giúp người dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản, từ sử dụng điện thoại thông minh đến dịch vụ công trực tuyến.

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Tăng, giảm trái chiều Lúc 6h ngày 13/8, giá dầu WTI ở mức 82,69 USD/thùng, giảm 0,67 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,98 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng.

Trung Quốc phô diễn loạt tên lửa siêu thanh DF-17 Ít nhất 6 bệ phóng DF-17 cùng xuất hiện trong video mới, hé lộ quy mô đáng chú ý của lực lượng tên lửa siêu thanh Trung Quốc.

Giá vàng hôm nay 13/8: Tăng vọt lên sát 4.400 USD/ounce Sáng 13/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.399 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch Trong việc chuẩn bị lễ cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, bài văn khấn là yếu tố không thể thiếu giúp bày tỏ lòng thành và nguyện vọng, hoàn thành nghi lễ.

Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C Ngày 13/8, miền Bắc và miền Trung duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt mức 37°C.

Ngành Y tế TP.HCM kiến nghị đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà đối tượng khám sức khỏe Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, qua theo dõi thực tế, có phường xã tỷ lệ khám sức khỏe bao phủ gần 70%, nhưng cũng có địa phương dưới 5%.