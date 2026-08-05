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3 mầm họa cha con Tư Mã Ý chôn xuống khiến nhà Tấn chỉ tồn tại 51 năm Là thế lực chiến thắng cuối cùng của thời kỳ Tam Quốc, nhà Tấn nhanh chóng diệt vong chỉ sau 51 năm do ba sai lầm chiến lược được gieo mầm từ thời cha con Tư Mã Ý.

Tai nạn cướp đi nửa cơ thể, chàng trai 17 tuổi cùng mẹ vẽ nên kỳ tích Sau tai nạn mất nửa thân dưới, anh Nguyễn Văn Hiếu (Hà Nội) đã kiên cường vượt lên số phận, phía sau hành trình hồi sinh ấy là bóng dáng người mẹ âm thầm gồng gánh.

Tài tử 7x đẹp như tượng tạc được gọi là 'đệ nhất soái ca người Hoa' giờ ra sao? Thời hoàng kim, anh được coi là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất của màn ảnh Hong Kong với gương mặt đẹp tới mức hoàn hảo.

Chuyên gia Indonesia hết lời khen HLV Kim Sang-sik Các chuyên gia bóng đá Indonesia phân tích về thất bại của đội nhà trước ĐT Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Thấy vệt trắng trong mắt con 5 tháng tuổi, mẹ chết lặng khi biết trẻ bị ung thư võng mạc Một vệt trắng xuất hiện trong mắt bé 5 tháng tuổi lại là dấu hiệu của u nguyên bào võng mạc ở cả hai mắt - căn bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Miền Bắc có nơi mưa rất to trên 250mm và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày Cơ quan khí tượng phát đi bản tin đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, có nơi mưa rất to trên 250mm, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày.

Biển Đông đón bão số 3 Kujira, Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào? Biển Đông đón cơn bão số 3 trong năm 2026, tên quốc tế Kujira, tác động gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Chưa ngừng giảm Lúc 6h ngày 5/8, giá dầu WTI ở mức 75,31 USD/thùng, giảm 4,28 USD/thùng, dầu Brent ở mức 79,36 USD/thùng, giảm 4,41 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Ai đứng sau những màn đồng diễn gây sốt tại Miss Grand Vietnam 2026? Bên cạnh các ngôi hậu, những tiết mục đồng diễn trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 hiện vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trao quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, người dân được lợi gì? Trong dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất trao quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ cho doanh nghiệp.

Ý nghĩa hàng loạt tên gọi khác của kiệt tác 'Hồng lâu mộng' Không nhiều người biết bằng kiệt tác "Hồng lâu mộng" từng được Tào Tuyết Cần đặt cho những tên gọi khác, tất cả đều ẩn chứa tầng triết lý sâu sắc.

Toàn cảnh vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán tại THPT chuyên Tuyên Quang Liên quan đến vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán tại THPT chuyên Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can sau hơn một tháng mở rộng điều tra, xác minh.

Sự thật độ bền tháp pháo xe tăng IS3 huyền thoại của Liên Xô Ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, các chuyên gia Liên Xô đã nghiên cứu khả năng bảo vệ của xe tăng hạng nặng IS-3 trước các loại pháo chống tăng mạnh nhất của Đức.

Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng trở lại Sáng 5/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.072 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.