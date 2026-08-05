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Xuất bản ngày 05/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 05/08/2026 07:00 AM

Tai nạn cướp đi nửa cơ thể, chàng trai 17 tuổi cùng mẹ vẽ nên kỳ tích

(VTC News) -

Sau tai nạn mất nửa thân dưới, anh Nguyễn Văn Hiếu (Hà Nội) đã kiên cường vượt lên số phận, phía sau hành trình hồi sinh ấy là bóng dáng người mẹ âm thầm gồng gánh.

Phan Quỳnh
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