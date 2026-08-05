Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh sau khi các quan chức Mỹ và Qatar phát đi tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán với Iran, mở ra kỳ vọng một giải pháp ngoại giao có thể sớm đạt được, qua đó giúp khơi thông hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon, do Mỹ làm trung gian, đã bắt đầu từ ngày 4/8 và dự kiến kéo dài đến hết 6/8. Triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao đã làm dịu giá dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2, thế giới đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu do nguồn cung bị gián đoạn.

Các nhà phân tích nhận định, xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh vẫn chịu sức ép khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz chỉ cải thiện nhẹ so với mức sụt giảm nghiêm trọng trước đó. Tình trạng gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tiếp tục cản trở dòng chảy năng lượng.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 80-90 USD/thùng cho đến khi xuất hiện một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, hoặc xung đột leo thang đáng kể với các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.