Chuyên gia Indonesia hết lời khen HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Chuyên gia Bung Ropan cho rằng yếu tố quan trọng nhất giúp ĐT Việt Nam đánh bại Indonesia là khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật vượt trội của HLV Kim Sang-sik.

Ngợi khen HLV Kim Sang-sik

“Tóm lại, HLV Kim Sang-sik thực sự giỏi hơn về mặt chiến thuật, vượt trội hơn John Herdman và có sự chuẩn bị chiến thuật tốt hơn”, ông Bung Ropan đánh giá.

Bung Ropan cho rằng Kim Sang-sik không chỉ hài lòng với lợi thế dẫn bàn mà còn duy trì cường độ thi đấu và thực hiện những sự thay người rất hợp lý: “Có thể thấy, ngay cả khi đã dẫn trước, họ vẫn không giảm nhịp độ tấn công. Họ tiếp tục chờ thời cơ phản công và tung vào sân hai cầu thủ có xu hướng thiên về tấn công”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik được khen ngợi về chiến thuật - Ảnh: VFF

Bung Ropan còn đặc biệt khen ngợi khả năng kiểm soát khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam cũng như cách đội bóng áo đỏ khóa chặt ngòi nổ quan trọng nhất của Indonesia là Thom Haye.

“Về mặt chiến thuật, ĐT Việt Nam đã làm rất tốt. Họ xây dựng tuyến giữa rất chắc chắn, pressing hiệu quả và thành công trong việc ngăn chặn cũng như hạn chế khả năng hoạt động của Thom Haye”, Bung Ropan chia sẻ.

Theo ông, việc vô hiệu hóa Thom Haye là yếu tố mang tính quyết định, bởi tiền vệ nhập tịch của Indonesia gần như không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như thường lệ: “Điều gần như không thể nhìn thấy trong trận đấu hôm nay chính là hình ảnh nổi bật của Thom Haye. Cách tiếp cận đó của ĐT Việt Nam đã phát huy hiệu quả”.

Việt Nam 3-0 Indonesia.

Bung Ropan cũng đánh giá bàn mở tỷ số của ĐT Việt Nam có phần xuất phát từ một sai lầm cá nhân của Indonesia, nhưng điều đáng khen là thầy trò Kim Sang-sik đã tận dụng rất tốt cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

“Họ đã tận dụng rất tốt sai lầm cá nhân để ghi bàn mở tỷ số. Dù tình huống đó xuất phát như thế nào, Việt Nam vẫn biết cách nắm bắt cơ hội và ghi bàn”, Bung Ropan kết luận.

HLV của ĐT Indonesia bị chỉ trích

Trong khi đó, theo chuyên gia Justinus Lhaksana, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là quyết định sử dụng hệ thống ba trung vệ của HLV John Herdman. Ông cho rằng sơ đồ này không phù hợp với đội tuyển Indonesia vì đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng chuyển đổi trạng thái và tư duy chiến thuật ở trình độ rất cao.

Vị chuyên gia này nhận định hai bàn thua đầu tiên của Indonesia đều xuất phát từ những quyết định chiến thuật chưa hợp lý của chiến lược gia người Anh. “Tôi không phải người hâm mộ các sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2. Chơi với ba hậu vệ rất khó. Muốn vận hành hệ thống đó, đội bóng phải đạt trình độ rất cao”, ông chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân.

ĐT Việt Nam thắng 3-0 Indonesia trên sân Pankansari - Ảnh: VFF

Theo ông, khi sử dụng sơ đồ ba trung vệ, các cầu thủ phải biết chính xác thời điểm tham gia hỗ trợ tấn công cũng như khi nào cần lùi về phòng ngự. “Họ phải biết lúc nào nên dâng cao hỗ trợ tấn công và lúc nào không nên. Tôi không nghĩ đội tuyển của chúng ta đã đạt đến trình độ đó”, ông giải thích.

Chuyên gia Justinus Lhaksana cũng nhắc lại rằng đội tuyển Indonesia từng nhiều lần gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống ba trung vệ trước những đối thủ mạnh hơn.

“Tôi đã nói điều này suốt nhiều năm rồi. Dưới thời Shin Tae-yong hay Patrick Kluivert, khi gặp đội tuyển Nhật Bản với sơ đồ ba hậu vệ, chúng ta đều bị đối phương khai thác rất nhiều”, ông chia sẻ.

Ông cũng đặt câu hỏi vì sao John Herdman không lựa chọn sơ đồ quen thuộc với bốn hậu vệ và hai tiền vệ phòng ngự: “Tại sao chúng ta không chơi sơ đồ 4-2-3-1 bình thường với hai tiền vệ trụ? Chơi như vậy thì có gì sai?”.

Huấn luyện viên John Herdman của Indonesia bị chỉ trích về chiến thuật và cách dùng người

Dù đưa ra nhiều lời chỉ trích, chuyên gia Justinus Lhaksana vẫn kêu gọi người hâm mộ Indonesia nên bình tĩnh. Theo ông, HLV John Herdman vẫn còn thời gian để điều chỉnh trước khi bước vào Asian Cup 2027.

Bên cạnh vấn đề chiến thuật, Justinus Lhaksana cũng không hài lòng với đội hình mà ông Herdman sử dụng trước ĐT Việt Nam. Ông cho rằng đội tuyển Indonesia thiếu tốc độ trong các tình huống chuyển đổi trạng thái vì cùng lúc tung ra quá nhiều cầu thủ kỳ cựu: “Đó không phải lỗi của các cầu thủ. Họ đều đã lớn tuổi. Marc Klok không còn đủ thể lực để chuyển đổi trạng thái nhanh”.

Chuyên gia này cũng đặt dấu hỏi về việc sử dụng cùng lúc Jordi Amat, Marc Klok và Thom Haye. “Điểm mạnh của Việt Nam là tốc độ vì họ vẫn còn rất trẻ. Điều tôi thắc mắc là tại sao John lại bố trí Klok, Thom và Jenner cùng đá ở khu trung tuyến?”, ông phân tích.