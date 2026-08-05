Biển Đông đón bão số 3 Kujira, Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 3 Kujira. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 4h, vị trí tâm bão số 3 Kujira ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10km/h, sau đó ra khỏi Biển Đông.

Khoảng 4h ngày 6/8, bão Kujira trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 4h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 3 Kujira, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

“Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn”, cơ quan khí tượng thông tin.

Trên đất liền nước ta, trong 24 giờ qua (từ 5h ngày 4/8 đến 5h ngày 5/8), các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Mô (Lai Châu) 98mm; Mường Bú (Sơn La) 105mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 119,6mm; Kiên Lao (Lào Cai) 112,4mm; Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm; Phú Đình (Thái Nguyên) 77,6mm...

Ngoài ra, trong 12 giờ qua (từ 17h ngày 4/8 đến 5h ngày 5/8, Quảng Ninh mưa vừa, mưa to như Móng Cái 126mm, Vàng Danh 112,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh này. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Mô, Bum Tở, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tà Tổng.

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Bú, Quỳnh Nhai, Chiềng Hặc, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Kim Bon, Lóng Phiêng, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường Lạn, Mường Sại, Nậm Lầu, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Tà Hộc, Tân Phong, Yên Sơn.

Phú Thọ: Bình Nguyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn, Sơn Lương, An Bình, Chí Tiên, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hùng Việt, Lạc Lương, Lai Đồng, Mường Bi, Mường Thàng, phường Âu Cơ, phường Kỳ Sơn, phường Phong Châu, phường Thống Nhất, Phú Khê, Quảng Yên, Tam Đảo, Tam Dương, Tân Lạc, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Tiền Phong, Trung Sơn, Xuân Viên, Yên Lập, Yên Sơn.

Lào Cai: Chấn Thịnh, Mậu A, Quy Mông, Bảo Ái, Bảo Thắng, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Hưng Khánh, Lâm Thượng, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Lai, Nậm Chày, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa.

Tuyên Quang: Bình Xa, Phù Lưu, Tân An, Tân Trào; Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bình An, Bình Ca, Đồng Tâm, Đông Thọ, Hùng Đức, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Minh Quang, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, Sơn Dương, Tân Mỹ, Tân Quang, Thái Bình, Thái Hòa, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Trường Sinh, Vị Xuyên, Xuân Vân 6 Thái Nguyên Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Kim Phượng, Lam Vỹ, Phú Đình, Trung Hội, Văn Lăng, Yên Bình.

Quảng Ninh: phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, phường Móng Cái 3, phường Vàng Danh, Quảng Hà, Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Ninh, Hải Sơn, Lương Minh, phường Bãi Cháy, phường Cao Xanh, phường Đông Mai, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất.