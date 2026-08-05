4 thói quen khiến sàn gỗ nhanh hỏng

(VTC News) -

Sàn gỗ là lựa chọn hàng đầu trong nhà ở hiện đại nhờ vẻ đẹp sang trọng, cảm giác ấm cúng và tính linh hoạt cao trong thiết kế. Tuy nhiên, sàn gỗ cũng khá nhạy cảm. Chỉ một thói quen lau chùi sai cách hoặc sử dụng nhầm hóa chất tẩy rửa cũng có thể khiến lớp phủ bảo vệ bề mặt bị tổn hại.

Những thói quen khiến sàn gỗ nhanh xuống cấp

Lau quá nhiều nước

Khác với gạch men, sàn gỗ, đặc biệt là sàn gỗ công nghiệp, không phù hợp với tình trạng tiếp xúc thường xuyên với nước.

Nước có thể thấm qua các khe nối, mép ván hoặc những vị trí bị hở, khiến cốt gỗ hút ẩm. Về lâu dài, điều này khiến sàn gỗ có thể bị phồng rộp, biến dạng hoặc cong vênh.

Khi lau, nên sử dụng khăn hoặc cây lau đã được vắt kỹ, chỉ giữ độ ẩm vừa phải. Nếu nước bị đổ xuống sàn, cần xử lý sớm thay vì để chất lỏng lưu lại trong thời gian dài.

Sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp

Không ít người có thói quen dùng nước tẩy, chất tẩy rửa mạnh hoặc các sản phẩm không được khuyến cáo cho sàn gỗ để làm sạch vết bẩn. Những sản phẩm này có thể khiến lớp phủ bảo vệ trên bề mặt bị ảnh hưởng, làm sàn nhanh mất độ bóng và thay đổi màu sắc.

Dùng chất tẩy rửa không phù hợp khiến sàn gỗ nhanh xuống cấp. (Ảnh: Sàn gỗ Thành Đạt)

Do vậy, nên lựa chọn dung dịch vệ sinh chuyên dụng dành cho sàn gỗ và sử dụng đúng nồng độ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với các vết bẩn thông thường, khăn mềm hơi ẩm thường đã đủ để xử lý.

Kéo lê đồ đạc trực tiếp trên mặt sàn

Bàn ghế, tủ hoặc các vật dụng có chân kim loại, cạnh sắc khi bị kéo lê có thể tạo ra những vết xước khó phục hồi. Việc thường xuyên di chuyển đồ nội thất nặng cũng khiến lớp bề mặt chịu lực và ma sát lớn.

Khi cần thay đổi vị trí đồ đạc, nên nhấc thay vì kéo. Với bàn ghế thường xuyên di chuyển, có thể gắn miếng đệm nỉ hoặc vật liệu bảo vệ phù hợp dưới chân.

Để sàn tiếp xúc lâu với ánh nắng

Ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến một số loại sàn gỗ bị phai màu hoặc thay đổi sắc độ. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục cũng có thể làm vật liệu gỗ giãn nở, co ngót.

Vì vậy, tại những khu vực có ánh nắng mạnh, nên sử dụng rèm cửa, mành che hoặc giải pháp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp xuống sàn.

Cách giữ sàn gỗ bóng đẹp

Vệ sinh định kỳ đúng cách

Bụi cát và các hạt nhỏ có thể hoạt động như chất mài mòn khi bị giẫm đi giẫm lại trên bề mặt sàn. Do đó, nên quét hoặc hút bụi định kỳ, đặc biệt ở khu vực cửa ra vào và những nơi có mật độ đi lại cao.

Khi lau, sử dụng khăn mềm hoặc cây lau được vắt ráo. Không nên đổ trực tiếp nước lên sàn để làm sạch.

Xử lý vết bẩn ngay khi phát sinh

Các loại nước ngọt, cà phê, dầu mỡ hoặc thức ăn nếu để lâu có thể tạo thành vết bám khó xử lý. Khi phát hiện chất lỏng hoặc vết bẩn, nên dùng khăn mềm thấm và lau sạch sớm.

Không nên chà mạnh bằng vật liệu có bề mặt thô ráp bởi có thể làm xước lớp hoàn thiện.

Bảo vệ sàn tại khu vực dễ trầy xước

Thảm chùi chân ở cửa ra vào giúp hạn chế bụi cát, đất và nước từ bên ngoài mang vào nhà. Với khu vực bàn ăn, bàn làm việc hoặc nơi thường xuyên di chuyển ghế, có thể sử dụng thảm bảo vệ phù hợp.

Ngoài ra, nên hạn chế đi giày có đế cứng hoặc gót nhọn trên sàn gỗ, bởi áp lực tập trung tại một điểm có thể gây xước hoặc tạo vết lõm.