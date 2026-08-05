Tài tử 7x đẹp như tượng tạc được gọi là 'đệ nhất soái ca người Hoa' giờ ra sao?

(VTC News) -

Ngô Ngạn Tổ là nam thần nức tiếng một thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu “Đệ nhất soái ca người Hoa”. Kể từ khi kết hôn và có con, anh rút lui khỏi showbiz và chẳng còn mặn mà với ánh hào quang quen thuộc.

Ngoại hình “đẹp như tạc tượng”

Sinh năm 1974, Ngô Ngạn Tổ là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa hàng đầu showbiz. Năm 1998, anh bước vào giới giải trí và nhanh chóng thu hút khán giả nhờ ngoại hình cao ráo, thân hình 6 múi lực lưỡng, gương mặt nam tính và điển trai “chuẩn như tượng tạc”.

Trong các bảng xếp hạng nhan sắc của nam thần Hoa ngữ, anh luôn có mặt ở vị trí cao. Ngô Ngạn Tổ từng được đánh giá là mỹ nam quyến rũ số một Trung Quốc. Anh cũng là hình mẫu đàn ông lý tưởng được phái nam ngưỡng mộ, phái đẹp yêu thích.

Vẻ đẹp của Ngô Ngạn Tổ khiến bao fan nữ say đắm.

Vào những năm 2000, Ngô Ngạn Tổ được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh, nhất là với thể loại hình sự cảnh sát như Đặc cảnh tân nhân loại, Tân câu chuyện cảnh sát, Giang hồ thù sát...Với hơn 100 tác phẩm ăn khách, anh được xếp vào nhóm sao nam thực lực của showbiz Hoa ngữ.

Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà, Ngô Ngạn Tổ còn là một trong những diễn viên gốc Á thành công nhất Hollywood. Anh từng tham gia diễn xuất trong Warcraft, Geostorm, Tomb Raider, Vùng tử địa, Reminiscence, American born Chinese (vai Tôn Ngộ Không)...

Vợ chồng ngủ khác phòng nhưng vẫn mặn nồng

Năm 2003, Ngô Ngạn Tổ công khai tình yêu với siêu mẫu Lisa S - con gái của ông trùm sòng bạc lớn nhất nhì Las Vegas. Đến năm 2010, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong rừng sâu ở Nam Phi. Ngày vui của họ là sự kiện thu hút đông đảo truyền thông. Theo Ngô Ngạn Tổ, làm đám cưới trong rừng là mong muốn của vợ siêu mẫu và anh chiều lòng bà xã.

Họ có với nhau một cô con gái dễ thương tên là Raven.

Vợ chồng Ngô Ngạn Tổ.

Sau khi kết hôn, Ngô Ngạn Tổ đôi khi cũng chia sẻ về đời sống gia đình trên mạng xã hội. Nam diễn viên từng gây chấn động khi tiết lộ anh và Lisa S ngủ khác phòng suốt hơn 1 thập kỷ qua và dù vậy, tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết.

Anh từng chia sẻ: “Vợ tôi là người rất mạnh mẽ. Cô ấy là người yêu, đồng thời cũng là người bạn đồng hành lý tưởng của tôi”.

Vợ Ngô Ngạn Tổ từng công khai khen ngợi chồng trước truyền thông rằng “chưa bao giờ lo lắng anh ấy sẽ ngoại tình.

Những năm qua, Ngô Ngạn Tổ không còn hoạt động nhiều trong showbiz. Anh dành thời gian cho gia đình, cùng vợ chăm sóc con gái. Theo truyền thông Hoa ngữ, Ngô Ngạn Tổ và bà xã hiện sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD (526 tỷ đồng).

Tuổi trung niên, tài tử mang vẻ đẹp phong trần.

Đầu năm 2025, Ngô Ngạn Tổ khiến fan xôn xao khi trở thành giáo viên tiếng Anh. Anh hợp tác với một thương hiệu giáo dục để ra mắt khóa học tiếng Anh. Cách nói tiếng Anh chuẩn Mỹ của Ngô Ngạn Tổ có thể giúp học viên phát âm chuẩn hơn.

Ngô Ngạn Tổ cũng từng là giảng viên khoa kiến trúc. Tài tử khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ chính anh là người thiết kế, trang hoàng cho ngôi nhà của mình.

Dù đã ngoài 50 tuổi, nam thần một thời vẫn giữ được ngoại hình phong độ, cuốn hút. Anh thừa nhận bản thân đã già, không còn là ”nam thần vạn người mê“ như xưa. Điều quan trọng với anh hiện tại là gia đình và việc con gái nhìn nhận anh là người thế nào.