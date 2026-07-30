Dự báo thời tiết 30/7: Hà Nội có lúc hứng mưa, đề phòng dông lốc, sấm sét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/7/2026

Sau đợt mưa lớn diện rộng, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 30/7 xu hướng dịu hơn. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, cục bộ một số nơi còn xảy ra mưa to. Trong đó, Hà Nội có lúc mưa rào và dông với nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động 25-27°C, cao nhất 31-33°C.

Ngày 30/7, Hà Nội có lúc mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết các địa phương từ Nghệ An đến Khánh Hòa ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xảy vài nơi. Tuy nhiên, lúc chiều và đêm, lượng mưa gia tăng, các khu vực này hứng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Nam Bộ và Lâm Đồng duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 31/7, mưa giảm dần ở các khu vực này.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/7/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Nam có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.