(VTC News) -

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái nhiều mây. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhưng từ chiều đến đêm, mưa có xu hướng mở rộng với nhiều điểm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, riêng các địa phương phía Nam của khu vực có nơi vượt 34°C. Thời tiết không quá nắng nóng nhưng độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức vẫn xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Gió tại khu vực phía Bắc thổi nhẹ, trong khi phía Nam có gió tây nam cấp 2-3. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng ven biển.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng xen kẽ mưa dông

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung vẫn có nắng vào ban ngày, xen kẽ mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của vùng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Nền nhiệt dao động từ 26-29°C vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày đạt 32-35°C. Với nền nhiệt khá cao kết hợp độ ẩm lớn, thời tiết có thể gây cảm giác nóng bức trong nhiều thời điểm.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động. Khi xuất hiện mưa dông, người dân cần hạn chế ra khơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sét đánh, gió mạnh và mưa đá.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 30/7: Nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to

Tây Nguyên duy trì mưa dông vào chiều và tối

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhưng từ chiều đến tối, mưa có xu hướng gia tăng với nhiều điểm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, có nơi dưới 20°C, mang lại không khí khá mát mẻ vào sáng sớm và ban đêm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30°C, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nếu không xuất hiện mưa.

Tuy nhiên, trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là tại những khu vực đồi núi, vùng trũng thấp và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cục bộ.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/7, nhiều khu vực ở miền Trung tiếp tục có mưa dông với khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu hoặc ngầm tràn khi mưa lớn xảy ra. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có kế hoạch hoạt động phù hợp, đảm bảo an toàn.

Nhìn chung, thời tiết miền Trung hôm nay 30/7 tiếp tục diễn biến theo hình thái ngày có nắng xen kẽ mưa, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện mưa to cục bộ, trong khi Tây Nguyên duy trì thời tiết mát mẻ nhưng vẫn tiềm ẩn mưa dông vào cuối ngày. Người dân cần chủ động các phương án ứng phó trước nguy cơ thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.