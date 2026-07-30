Lê Giang Patrik: 3 năm rưỡi ở Việt Nam học được nhiều hơn 30 năm ở châu Âu

(VTC News) -

Sau hơn ba năm chờ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và vượt qua rào cản từ quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Lê Giang Patrik cuối cùng đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với trang sport.sk (Slovakia), thủ môn Việt kiều đã chia sẻ về hành trình nhập tịch, môi trường bóng đá Việt Nam và những mục tiêu cùng đội tuyển trong thời gian tới.

Ba năm rưỡi chờ ngày khoác áo đội tuyển Việt Nam

Thủ môn sinh năm 1992 vừa có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam và góp công giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0. Với Lê Giang Patrik, đó không chỉ là một trận đấu, mà còn là điểm kết thúc cho hành trình chờ đợi kéo dài hơn ba năm rưỡi kể từ ngày anh đặt chân đến Việt Nam.

“Đó thực sự là những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tôi đã chờ đợi ngày này hơn ba năm rưỡi, kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Sau quãng thời gian dài như vậy, cuối cùng mọi nỗ lực cũng được đền đáp.

Patrik Lê Giang (áo xanh) cho biết khoảnh khắc quốc ca vang lên rất đặc biệt. (Ảnh: Patrik Lê Giang/Facebook)

Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã hồi tưởng lại toàn bộ chặng đường mình đã trải qua. Đó không chỉ là câu chuyện về một trận đấu hay một khoảnh khắc cụ thể, mà là tất cả những gì đã dẫn tôi đến ngày hôm nay. Thực sự là một cảm xúc vỡ òa”, Lê Giang Patrik chia sẻ.

Trong khoảnh khắc quốc ca Việt Nam vang lên trước trận đấu, người gác đền 34 tuổi cho biết anh nghĩ đến cha mẹ, anh trai và những người thân luôn đồng hành trên hành trình theo đuổi sự nghiệp.

“Tôi vô cùng tự hào vì trong mình mang dòng máu Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng không bao giờ quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Đại diện cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Khoảnh khắc ấy thực sự rất đặc biệt. Khi đứng trên sân, tôi cảm nhận sâu sắc vinh dự cũng như trách nhiệm to lớn khi được đại diện cho một đất nước có 100 triệu dân”, Patrik bày tỏ.

Để có được ngày ra mắt đội tuyển, Patrik đã phải trải qua quá trình hoàn tất thủ tục kéo dài và không ít lần tưởng chừng rơi vào bế tắc. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, thủ môn này tiếp tục gặp trở ngại liên quan đến quy định chuyển đổi đội tuyển quốc gia của FIFA. Do từng khoác áo U21 Slovakia khi đã quá 21 tuổi, hồ sơ của anh ban đầu không đáp ứng điều kiện theo quy định cũ.

Bước ngoặt chỉ đến khi các luật sư của Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá CH Czech rà soát những sửa đổi trong quy định của FIFA từ năm 2020 và phát hiện điều khoản cho phép các trường hợp như Patrik được chuyển đổi đội tuyển nếu đáp ứng những tiêu chí nhất định. Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoàn tất hồ sơ gửi lên FIFA, thủ môn sinh năm 1992 chính thức được chấp thuận.

“Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi đang ngồi trên xe buýt thì điện thoại reo. Chủ tịch câu lạc bộ gọi cho tôi và nói rằng FIFA đã chấp thuận sự thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng ngay lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi đã rơi nước mắt”, anh nói.

Ngỡ ngàng về trình độ của cầu thủ Việt Nam

Không chỉ ghi dấu ấn ở cấp độ đội tuyển, Lê Giang Patrik còn có quãng thời gian thi đấu thành công tại V-League khi được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải và lọt vào top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam. Theo anh, môi trường bóng đá Việt Nam hoàn toàn khác với những gì nhiều người ở châu Âu vẫn hình dung.

Patrik Lê Giang chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 5/2025. (Ảnh: Patrik Lê Giang/Facebook)

“Tôi nhớ phản ứng của một số người ở Slovakia. Họ hỏi tôi liệu tôi có phải đeo găng tay thủ môn ở giải đấu đó không, ám chỉ trình độ được cho là thấp. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đó là một giải đấu thực sự khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực cao. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên về kỹ thuật của các cầu thủ địa phương. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu và kỷ luật làm việc của họ”, anh chia sẻ.

Điều khiến Patrik ấn tượng nhất không phải kỹ thuật mà là tinh thần tập luyện của các cầu thủ Việt Nam: “Tôi bất ngờ với trình độ kỹ thuật của các cầu thủ bản địa. Nhưng điều nổi bật hơn cả là tinh thần chiến đấu và kỷ luật. Họ luôn tập luyện với cường độ rất cao mà không cần ai phải thúc ép. Theo tôi, sự chăm chỉ đã trở thành một phần trong văn hóa của bóng đá Việt Nam”.

Tuy nhiên, hành trình thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam không hề dễ dàng. Patrik thừa nhận rào cản ngôn ngữ cùng điều kiện thời tiết nóng ẩm là hai thử thách lớn nhất khi anh mới chuyển sang thi đấu tại châu Á. Dù vậy, chính những khó khăn ấy lại giúp anh thay đổi hoàn toàn cách chăm sóc bản thân và kéo dài sự nghiệp.

“Điều kiện ở Việt Nam đã đưa tôi lên một cấp độ hoàn toàn khác về chế độ sinh hoạt và khả năng hồi phục. Đó là một trường học lớn của cuộc sống đối với tôi. Những gì ba năm rưỡi ở Việt Nam mang lại còn nhiều hơn cả 30 năm tôi sống ở châu Âu”, anh chia sẻ.