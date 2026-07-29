Iran tấn công binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, ông Trump cảnh báo sẽ 'giáng đòn mạnh'

(VTC News) -

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump bất ngờ đình chỉ chiến dịch không kích Iran kéo dài 13 ngày. “Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ”, ông Trump nói hôm 29/7, theo Fox News.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cho biết đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo trong một “cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông”.

Trong khi đó theo Jordan News Agency, lực lượng phòng không nước này đánh chặn 5 tên lửa trên không phận Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố không quân của họ tấn công căn cứ quân sự Mỹ và trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Jordan bằng “nhiều tên lửa đạn đạo”.

Trong tuyên bố được Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) đăng tải, IRGC nêu rõ: “Chừng nào các mối đe dọa” nhằm vào Iran còn tiếp diễn và “các hành động phi pháp, thù địch” nhằm vào lợi ích của họ vẫn tiếp tục, thì lực lượng “sẽ tiếp tục hành động”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một diễn biến khác, các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Ả-rập Xê Út tại Iraq hôm 29/7 được cho là khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Đây là hành động quân sự quy mô lớn đầu tiên của Mỹ tại Trung Đông kể từ hôm 24/7, khi ông Trump dừng các cuộc không kích Iran và tuyên bố Washington đang có “các cuộc đàm phán tích cực” với Tehran.

Ả-rập Xê Út và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích chung tại Iraq nhằm vào các nhóm vũ trang mà họ cho là do Iran hậu thuẫn, những lực lượng mà hai bên cáo buộc đứng sau các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phủ Tổng thống Iraq lên án “cuộc tấn công không thể chấp nhận được”, phản đối việc “sử dụng lãnh thổ Iraq làm bàn đạp hoặc chiến trường để tấn công các quốc gia láng giềng”.

Thị trường dầu mỏ biến động sau khi quân đội Mỹ xác nhận vụ tấn công của Iran. Giá dầu thô Mỹ (WTI), vốn giảm sau khi Washington tạm dừng không kích Iran, đã tăng hơn 4%, lên trên 82 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng lên trên 88 USD/thùng.