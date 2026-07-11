Giá tiêu hôm nay 11/7: Trong nước ổn định, thế giới biến động nhẹ

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 11/7 tiếp tục ổn định, dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường duy trì mặt bằng giá sau đợt tăng mạnh hôm 9/7.

Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg và TP.HCM ở mức 139.000 đồng/kg. Tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua 138.000 đồng/kg. Mức chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 9/7, thị trường đồng loạt tăng giá. Lâm Đồng tăng 5.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 4.000 đồng/kg, lần lượt lên 140.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg. Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Sang phiên 10/7, giá tiêu ổn định và xu hướng này tiếp tục được duy trì trong phiên hôm nay.

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang sau đợt tăng mạnh hôm 9/7. (Ảnh minh họa: VOV)

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 11/7/2026

Địa phương Giá (đồng/kg) So với hôm qua Lâm Đồng 141.000 Không đổi Đắk Lắk 140.000 Không đổi TP.HCM 139.000 Không đổi Gia Lai 138.000 Không đổi Đồng Nai 138.000 Không đổi

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 11/7, tiêu đen Lampung của Indonesia có giá 7.079 USD/tấn, tăng 0,11% so với phiên cập nhật trước, còn tiêu trắng Muntok tăng 0,12%, lên 9.198 USD/tấn.

Đối với các thị trường còn lại, IPC ghi nhận giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.900 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA lần lượt có giá 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giữ ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.850 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.200 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 11/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động (%) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.079 +0,11% Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.198 +0,12% Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 0,00% Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 0,00% Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.250 0,00% Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.850 0,00% Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 5.950 0,00% Việt Nam Tiêu trắng ASTA 8.200 0,00%

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.