HLV Kiatisak: Tuyển Thái Lan phải vào top 12 châu Á, không chỉ là vô địch ASEAN Cup

(VTC News) -

Trong chương trình “Clear the Sidelines”, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisak Senamuang, biệt danh “Zico Thái”, cho rằng ASEAN Cup không còn là mục tiêu lớn nhất. Theo ông, điều quan trọng là Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải bắt đầu lên kế hoạch cho World Cup 2030.

“Nếu nói về thành tích tổng thể, theo tôi mục tiêu của Thái Lan là phải lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á. Điều chưa làm được chỉ là không thể góp mặt trong top 12 châu Á để cạnh tranh vé dự World Cup. Chỉ có vậy thôi. Còn ở cấp độ Đông Nam Á thì chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó (ASEAN Cup) rồi.

Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Còn người khác nghĩ thế nào thì tùy họ. Nếu họ vẫn muốn đặt nặng ASEAN Cup thì cũng không sao. Với tôi, nếu vô địch thì càng tốt, vì chức vô địch ASEAN Cup giúp chữa lành cảm xúc của người hâm mộ”, HLV Kiatisak nói.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisak Senamuang.

Dù vậy, ông cho rằng ASEAN Cup là sân khấu lý tưởng để các tài năng trẻ khẳng định mình trước khi tiến tới đội tuyển quốc gia mạnh nhất trong tương lai. HLV Kiatisak nhận định việc sử dụng đội hình kết hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ tại ASEAN Cup lần này là một quyết định đúng đắn.

Kiatisak cũng cho rằng Liên đoàn không nên chỉ xây dựng đội tuyển theo từng chiến dịch ngắn hạn. Ngoài đội tuyển quốc gia, cần có kế hoạch dài hạn cho các đội U17, U19 và U20. Những HLV đã được đào tạo bài bản, có bằng cấp nhưng hiện chưa làm việc tại các câu lạc bộ nên được mời tham gia hệ thống đào tạo, thay vì để nguồn nhân lực này bị lãng phí.

Ông đề xuất xây dựng một hệ thống huấn luyện thống nhất trên phạm vi cả nước. Đồng thời nhấn mạnh Thái Lan không cần cố gắng trở thành Nhật Bản mà nên phát triển theo bản sắc bóng đá Thái Lan để tạo nền tảng cho tương lai.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào bán kết khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ ba bảng B ngay trên sân khách tối 4/8. Việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu giúp “Voi chiến” nâng tổng số điểm lên 9 sau 3 trận và nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối cùng.