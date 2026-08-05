Truy tố tài xế lấn làn gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 4/8, VKSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a, khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trung là người điều khiển xe tải vượt không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm khiến em Nguyễn Ngọc Bảo T. (SN 2010) tử vong.

Công an huyện Trà Ôn (cũ) dựng lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh T. tử vong. (Ảnh: Tư liệu)

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung điều khiển xe tải BKS 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát bên lề phải.

Lúc này, Trung điều khiển xe lấn sang làn trái theo hướng đi để vượt qua xe của anh M. Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình; phía sau là xe đạp điện do em T. chở em L.M.N.

Phát hiện xe tải do Trung điều khiển lấn sang phần đường của mình, em N. phanh gấp và dừng xe. Xe đạp điện của em T. đi phía sau không xử lý kịp, lao tới va chạm vào xe của em N.

Cú va chạm khiến xe của T. ngã sang trái theo hướng di chuyển nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển cán qua người em T. khiến nạn nhân bị thương rất nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Sau vụ tai nạn, ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của em T.) đã dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung, khiến người này bị thương nặng. Sau đó, ông Phúc dùng súng tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án về tội Giết người nhưng đã đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi đã chết.

Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 26/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trung do bị bắn là 90%.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn), Trung không mắc bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn vào ngày 28/4/2025 và hiện tại, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, kết luận giám định xác định tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Trung đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bị can đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trung do bị can phải điều trị nội, ngoại khoa về các bệnh lý và điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Theo kết luận ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tại thời điểm giám định, Trung được xác định mắc bệnh mất trí sau chấn thương não. Theo phân loại bệnh quốc tế, bị can bị mất trí mức độ nhẹ; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bảo Trung không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị can được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ như: “người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”; trong giai đoạn giải quyết nguồn tin, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; gia đình nộp khắc phục hậu quả số tiền 150 triệu đồng.