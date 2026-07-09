  • logo
Xuất bản ngày 09/07/2026 09:32 AM
Xuất bản ngày 09/07/2026 09:32 AM

Giá tiêu hôm nay 9/7/2026: Tăng 5.000 đồng/kg

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/7/2026 ghi nhận phiên tăng mạnh ở tất cả các vùng trồng trọng điểm.

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/7

Sáng nay 9/7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục bứt phá với mức tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, lên mức 138.000 - 141.000 đồng/kg. Đây là mức tăng đáng chú ý, đưa giá tiêu quay trở lại vùng cao sau giai đoạn chững và giảm mạnh đầu tháng 7.

Sau khi tăng 5.000 đồng/kg, giá tiêu tại Lâm Đồng cao nhất đạt 141.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng 4.000 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá tiêu cũng tăng 4.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu tăng 4.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá tiêu trong nước tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 9/7

Địa phươngGiá thu mua Thay đổi so với ngày hôm trướcĐơn vị
Lâm Đồng141.000+5.000đồng/kg
Đắk Lắk140.000+4.000đồng/kg
TP.HCM139.000+4.000đồng/kg
Gia Lai138.000+3.000đồng/kg
Đồng Nai138.000+4.000đồng/kg

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/7

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.900 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia loại Kuching ASTA chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia ổn định ở mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng của Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 9/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.121

Tiêu trắng Muntok

9.253

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Tiêu trắng

12.250

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

6.100

Tiêu đen 550 g/l

6.200

Tiêu trắng

9.000

Theo nhận định của các chuyên gia, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục khan hiếm. Các quốc gia sản xuất chính gồm Việt Nam, Brazil và Indonesia, đang ghi nhận sự sụt giảm sản lượng đáng kể do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, nhu cầu từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi mạnh.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất
XSMB 8/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/7/2026
XSMB 8/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/7/2026
XSMN 8/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/7/2026
XSMN 8/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 8/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Đá lăn đè bẹp đầu ô tô ở Sơn La

Đá lăn đè bẹp đầu ô tô ở Sơn La

Mưa lớn khiến tảng đá từ taluy dương lăn xuống đè trúng ô tô đang đi tại dốc Cao Pha (xã Mường Bú, Sơn La), làm đầu xe bẹp rúm, tài xế bị thương nhẹ.

Xem thêm