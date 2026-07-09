(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/7

Sáng nay 9/7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục bứt phá với mức tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, lên mức 138.000 - 141.000 đồng/kg. Đây là mức tăng đáng chú ý, đưa giá tiêu quay trở lại vùng cao sau giai đoạn chững và giảm mạnh đầu tháng 7.

Sau khi tăng 5.000 đồng/kg, giá tiêu tại Lâm Đồng cao nhất đạt 141.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng 4.000 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá tiêu cũng tăng 4.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu tăng 4.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 9/7

Địa phương Giá thu mua Thay đổi so với ngày hôm trước Đơn vị Lâm Đồng 141.000 +5.000 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 +4.000 đồng/kg TP.HCM 139.000 +4.000 đồng/kg Gia Lai 138.000 +3.000 đồng/kg Đồng Nai 138.000 +4.000 đồng/kg

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/7

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.900 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia loại Kuching ASTA chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia ổn định ở mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng của Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 9/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 Tiêu trắng Muntok 9.253 Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 Tiêu trắng 12.250 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 Tiêu đen 550 g/l 6.200 Tiêu trắng 9.000

Theo nhận định của các chuyên gia, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục khan hiếm. Các quốc gia sản xuất chính gồm Việt Nam, Brazil và Indonesia, đang ghi nhận sự sụt giảm sản lượng đáng kể do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, nhu cầu từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi mạnh.