Trình Quốc hội việc lập cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu khi trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 5/8.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi Luật lần này nhằm xác định rõ hơn vị trí, vai trò, nguyên tắc của hoạt động xuất bản trong giai đoạn phát triển mới.

“Xuất bản không chỉ thuộc lĩnh vực văn hóa tư tưởng mà còn là ngành kinh tế công nghệ, lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa, hạ tầng tri thức quốc gia, công cụ chủ đạo của giáo dục đào tạo. Đây là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng để xây dựng các chính sách phát triển xuất bản trong kỷ nguyên số”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

Liên quan mô hình hoạt động, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Luật bổ sung quy định về mô hình và chính sách của Nhà nước đầu tư xây dựng và phát triển tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia đa nền tảng, đa sản phẩm.

Chính phủ xác định mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia được hình thành sẽ góp phần tăng cường khả năng liên kết, tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hình thành các tổ chức xuất bản có quy mô lớn, hoạt động đa nền tảng.

Theo quy định của dự thảo Luật, “Cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia là nhà xuất bản hoạt động đa nền tảng, đa sản phẩm; có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc doanh nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông; có cơ chế tài chính đặc thù và được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển hoạt động xuất bản theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Dự thảo Luật lần này cũng hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung; mở rộng đối tượng tham gia liên kết xuất bản, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ, truyền thông, cơ sở giáo dục, thư viện và các tổ chức sáng tạo nội dung tham gia vào chuỗi giá trị xuất bản; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ, cơ chế khai thác thương mại hóa nội dung, phát triển sản phẩm phái sinh.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Chính phủ đề xuất tăng cường bảo vệ quyền tác giả, bảo vệ người làm xuất bản, phòng chống in lậu, in nối bản trái phép, làm xuất bản phẩm giả và vi phạm bản quyền trên môi trường số. Quy định trách nhiệm của các nền tảng số và đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Bổ sung quy định nhằm bảo vệ biên tập viên và những người làm công tác xuất bản.

Ngoài ra, dự thảo Luật còn hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội dung xuất bản phẩm theo hướng: quy định danh mục loại xuất bản phẩm có nội dung quan trọng để kiểm soát quy trình trước khi phát hành; quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan như nhà xuất bản, cơ quan chủ quản của nhà xuất bản và cơ quan quản lý Nhà nước.

Nội dung trọng tâm khác của dự thảo Luật là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; quy định các biện pháp tăng cường quản lý bằng dữ liệu công nghệ số, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa đọc, ngoại giao văn hóa và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển xuất bản.

Dự thảo Luật chuyển ưu tiên từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên dữ liệu và hậu kiểm; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Cắt giảm 16 trên 30 thủ tục hành chính, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh, tăng cường phân cấp phân quyền từ trung ương cho địa phương, quy định phương thức quản lý thông qua dữ liệu trên môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Về khuôn khổ pháp lý cho chuyển đổi số, dự thảo Luật bổ sung cơ chế quản lý, giám sát, hậu kiểm, bảo vệ quyền tác giả và xử lý vi phạm trên môi trường mạng, tạo nền tảng cho phát triển hệ sinh thái xuất bản số.

Đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 5/8.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản.

Về mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đồng tình với việc sửa đổi quy định về mô hình tổ chức nhà xuất bản nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới và bối cảnh chuyển đổi số.

“Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ cơ chế quản trị, quyền và nghĩa vụ của cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia; xác định rõ nội hàm và phân biệt mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia tại Điều 12 với mô hình tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia tại Điều 7”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Về nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ lưỡng với các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng và pháp luật có liên quan, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo và có tính khả thi.

Trong đó, theo cơ quan thẩm tra, cần bao quát đối với các nền tảng phát hành, nền tảng trung gian phát hành xuất bản phẩm xuyên biên giới cung cấp xuất bản phẩm vào thị trường Việt Nam.