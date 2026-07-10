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Xuất bản ngày 10/07/2026 09:02 AM
Xuất bản ngày 10/07/2026 09:02 AM

Giá tiêu hôm nay 10/7: Thị trường đi ngang sau phiên tăng mạnh

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 10/7 tại thị trường trong nước đi ngang sau phiên tăng mạnh 3.000-5.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước sáng 10/7 đi ngang so với hôm qua, dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk xếp sau ở mức 140.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 138.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 10/7/2026

Địa phương

Giá

Thay đổi so với hôm trước

Đơn vị

Lâm Đồng

141.000

Đi ngang

đồng/kg

Đắk Lắk

140.000

Đi ngang

đồng/kg

TP.HCM

139.000

Đi ngang

đồng/kg

Gia Lai

138.000

Đi ngang

đồng/kg

Đồng Nai

138.000

Đi ngang

đồng/kg

Giá tiêu trong nước đi ngang sau khi tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Doanh nghiệp và Kinh tế xanh)

Giá tiêu trong nước đi ngang sau khi tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Doanh nghiệp và Kinh tế xanh)

Phiên trước (9/7), giá tiêu tăng mạnh trên diện rộng. Trong đó, Lâm Đồng tăng 5.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk, TP.HCM và Đồng Nai cùng tăng 4.000 đồng/kg, lần lượt đạt 140.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Thị trường hồ tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động mới khi giá tại các quốc gia xuất khẩu lớn tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), Indonesia giữ giá tiêu đen Lampung ở mức 7.121 USD/tấn và tiêu trắng Muntok ở mức 9.253 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng lần lượt được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn và 12.250 USD/tấn, trong khi Brazil duy trì giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định ở mức 6.100 - 6.200 USD/tấn, còn tiêu trắng giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 10/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen Lampung

7.121

Indonesia

Tiêu trắng Muntok

9.253

Malaysia

Tiêu đen Kuching ASTA

9.350

Malaysia

Tiêu trắng

12.250

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.900

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

6.100

Việt Nam

Tiêu đen 550 g/l

6.200

Việt Nam

Tiêu trắng

9.000

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 66.456 tấn, chiếm 45,6% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng mạnh 64%, UAE đạt 9.703 tấn, tăng 10,9%.

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