  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 03:07 PM
Xuất bản ngày 24/06/2026 03:07 PM

Giá lúa gạo hôm nay 24/6: Thị trường ổn định, giá biến động nhẹ

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 24/6 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, trong khi gạo xuất khẩu Việt Nam giữ nguyên mặt bằng giá.

Giá lúa hôm nay 24/6

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay 24/6 nhìn chung ít biến động so với hôm qua.

Lúa OM 18 (tươi) tiếp tục được thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, lúa Đài Thơm 8 (tươi) duy trì mức giá 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Đáng chú ý, lúa IR 50404 (tươi) tăng nhẹ so với ngày trước. Giá thu mua hiện ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày 23/6 (5.400 - 5.600 đồng/kg).

Đối với lúa OM 34 (tươi), giá thu mua hiện ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg. So với ngày trước đó, mức giá cao nhất đã giảm 100 đồng/kg.

Trong khi đó, lúa OM 5451 (tươi) được giao dịch ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg. So với ngày 23/6, giá thấp nhất tăng 50 đồng/kg nhưng giá cao nhất giảm 50 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 24/6 nhìn chung ổn định. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Giá lúa gạo ngày 24/6 nhìn chung ổn định. (Ảnh minh họa: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Nhìn chung, thị trường lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 24/6 diễn biến ổn định, chỉ xuất hiện những điều chỉnh nhẹ ở một số giống. IR 50404 là giống lúa ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ ở mức giá thấp nhất, trong khi OM 18 và Đài Thơm 8 tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao và ổn định.

Bảng so sánh giá lúa trong nước ngày 23/6 và 24/6

Giống lúa

Giá thu mua ngày 23/6 (đồng/kg)

Giá thu mua ngày 24/6 (đồng/kg)

Biến động

OM 18 (tươi)

6.200 – 6.400

6.200 – 6.400

Ổn định

Đài Thơm 8 (tươi)

6.200 – 6.400

6.200 – 6.400

Ổn định

IR 50404 (tươi)

5.400 – 5.600

5.500 – 5.600

Tăng 100 đồng/kg ở mức thấp nhất

OM 34 (tươi)

5.500 – 5.700

5.500 – 5.600

Giảm 100 đồng/kg ở mức cao nhất

OM 5451 (tươi)

5.650 – 5.850

5.700 – 5.800

Mức thấp tăng 50 đồng/kg, mức cao giảm 50 đồng/kg

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái ổn định so với ngày 23/6. Gạo nguyên liệu IR 504 được giao dịch ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 giữ mức 9.100 - 9.200 đồng/kg, không ghi nhận biến động.

Đối với phụ phẩm, giá cũng đi ngang. Tấm thơm được thu mua ở mức 7.950 - 8.050 đồng/kg, còn cám khô dao động trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo, phụ phẩm trong nước ngày 24/6

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu IR 504

8.700 - 8.800

Gạo nguyên liệu CL 555

9.100 - 9.200

Tấm thơm

7.950 - 8.050

Cám khô

7.800 - 8.000

Giá gạo xuất khẩu 24/6

Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn. Giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam dao động 485 - 490 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 410 - 414 USD/tấn.

Đối với gạo trắng 5% tấm của các quốc gia xuất khẩu lớn, Thái Lan đang chào bán ở mức 473 - 477 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Việt Nam 63 USD/tấn nếu so sánh mức giá thấp nhất.

Trong khi đó, gạo cùng loại của Pakistan có giá 390 - 394 USD/tấn, còn Ấn Độ có mức giá thấp hơn, chỉ 347 - 351 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 24/6

Loại gạo

Quốc gia

Giá tham khảo (USD/tấn)

Gạo Jasmine

Việt Nam

505 – 509

Gạo thơm 5% tấm

Việt Nam

485 – 490

Gạo trắng 5% tấm

Việt Nam

410 – 414

Gạo trắng 5% tấm

Thái Lan

473 – 477

Gạo trắng 5% tấm

Ấn Độ

347 – 351

Gạo trắng 5% tấm

Pakistan

390 – 394

Thông tin mang tính tham khảo, giá lúa gạo có thể thay đổi theo thời gian, khu vực mua bán.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMT 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
XSMT 23/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Tiếp đà giảm
Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Tiếp đà giảm
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 24/6: Nắng nóng trên 39°C kéo dài đến khi nào?
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 24/6: Nắng nóng trên 39°C kéo dài đến khi nào?
Giá vàng hôm nay 24/6: Lao dốc không phanh
Giá vàng hôm nay 24/6: Lao dốc không phanh
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm