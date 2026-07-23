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Cận cảnh những viên kim cương đắt nhất thế giới Viên kim cương hồng trị giá 71 triệu USD và viên kim cương xanh tự nhiên đẹp đến mức khó tin, là những viên kim cương hiếm và đắt giá nhất thế giới.

LĐBĐ Argentina bị điều tra không liên quan đến World Cup 2026 LĐBĐ Argentina đối mặt với bê bối tài chính khi lãnh đạo bị truy tố, giới chức Mỹ điều tra các giao dịch hàng trăm triệu USD tại Mỹ giữa World Cup 2026.

Vén màn hậu trường cảnh vượt biển nghẹt thở của bom tấn 'The Odyssey' Đằng sau những cảnh vượt biển nghẹt thở trong The Odyssey là nhiều tháng quay trên biển thật, dàn diễn viên đối mặt với sóng lớn, gió giật.

Thực tế mua bán vàng, kim cương ở PNJ sau thông báo chia 5 kỳ trả tiền cho khách Không chỉ mang kim cương đi bán, khách sở hữu vàng PNJ cũng muốn bán thu tiền; nhiều người không chấp nhận đợi 4 tháng với 5 kỳ nhận tiền sẽ được đổi sang vàng.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine Nga tuyên bố không kích nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, gồm cảng biển, tàu vận tải và trận địa tên lửa Neptune-2 giữa lúc xung đột leo thang.

5 lý do da bạn vẫn khô căng dù xịt khoáng thường xuyên Nhiều người xịt khoáng hàng ngày để cấp ẩm cho da nhưng vẫn gặp tình trạng khô căng, bong tróc; vì sao lại như vậy?

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic hỗ trợ tiêu hóa, đề kháng khỏe Ngày càng nhiều gia đình chú trọng chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch, vì thế các sản phẩm ứng dụng khoa học dinh dưỡng hiện đại nhận được nhiều quan tâm.

Ông Trump đe doạ: Iran bắn một tàu, Mỹ sẽ phá một cây cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran để trả đũa cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày ăn một quả trứng? Ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng cholesterol ở người khỏe mạnh, nhưng cách chế biến và tình trạng sức khỏe mới quyết định lợi hay hại.

Thị trường xe hybrid Việt Nam sôi động với làn sóng sản phẩm mới Nhiều dòng xe hybrid từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc liên tục cập bến Việt Nam, tạo nên cuộc đua khốc liệt cuối năm 2026.

Các nhà tang lễ ở Pháp quá tải vì nắng nóng Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Pháp tăng mạnh, đẩy ngành tang lễ vào tình trạng quá tải.

Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 23/7/2026.