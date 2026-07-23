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Xuất bản ngày 23/07/2026 08:53 AM
Xuất bản ngày 23/07/2026 08:53 AM

Cận cảnh những viên kim cương đắt nhất thế giới

(VTC News) -

Viên kim cương hồng trị giá 71 triệu USD và viên kim cương xanh tự nhiên đẹp đến mức khó tin, là những viên kim cương hiếm và đắt giá nhất thế giới.

VTC News
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