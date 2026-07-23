LĐBĐ Argentina bị điều tra không liên quan đến World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 26/6, khi vòng bảng World Cup vẫn đang diễn ra, toà án Argentina chính thức truy tố Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia cùng Thủ quỹ Pablo Toviggino trong vụ án liên quan đến hành vi giữ trái phép các khoản đóng góp và bảo hiểm xã hội. Vụ việc được Cơ quan Thuế và Hải quan Argentina (ARCA) khởi tố từ tháng 12 năm ngoái. Đáng chú ý, đây chỉ là một trong nhiều hồ sơ mà cơ quan tư pháp đang điều tra đối với ban lãnh đạo AFA.

Vì sao LĐBĐ Argentina bị điều tra?

Theo AS, những đồn đoán và các thuyết âm mưu về trận chung kết World Cup, vốn được một số phương tiện truyền thông Argentina đưa ra khi cho rằng kết quả trận đấu bị dàn xếp, đang ngày càng lan rộng. Tờ báo Tây Ban Nha cho rằng đây chỉ là “tấm màn khói” che lấp bê bối thực sự của AFA.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia. (Ảnh: @chiquitapia/Instagram)

Cuộc điều tra của báo La Nacion phát hiện 10 công ty được thành lập tại Miami (Mỹ) đã nhận tiền từ các doanh nghiệp thu hộ doanh thu quốc tế cho AFA. Theo kết quả điều tra, các công ty này đã luân chuyển ít nhất 57 triệu USD một cách bất hợp pháp, từ đó dẫn đến một số cuộc điều tra.

Một trong số đó tập trung vào quyền sở hữu một biệt thự sang trọng ở khu ngoại ô phía bắc Buenos Aires, được cho là thuộc về thủ quỹ Pablo Toviggino. Căn biệt thự có cả sân đỗ trực thăng, chuồng ngựa và khu spa.

AS cho biết các lãnh đạo AFA được yêu cầu ra trình diện trước Tòa án Quận Nam Florida vào ngày 30/7 trong khuôn khổ chiến dịch điều tra mang tên “AFA-Gate”. Họ được yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến TourProdEnter, một công ty ma đặt tại Florida.

Theo cáo buộc, công ty này là công cụ để rửa tiền và chuyển hướng dòng tiền từ các hợp đồng tài trợ mà đội tuyển Argentina ký kết kể từ sau World Cup gần nhất cho đến World Cup 2030. Các điều tra viên ước tính công ty này đã giữ lại khoảng 30% toàn bộ doanh thu thương mại của AFA trong giai đoạn nói trên.

Theo El Pais, ngay trong thời gian World Cup diễn ra, các công tố viên liên bang cùng đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt đầu thu thập lời khai liên quan đến các hoạt động tài chính của AFA tại Mỹ.

Các điều tra viên muốn làm rõ cách thức AFA vận hành các giao dịch tài chính cũng như xác định liệu những hoạt động này có cấu thành hành vi phạm tội theo luật pháp Mỹ hay không.

Toà án Argentina chính thức truy tố Chủ tịch LĐBĐ Argentina cùng Thủ quỹ khi vòng bảng World Cup 2026 đang diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Chỉ ba ngày sau trận chung kết World Cup 2026, truyền thông Argentina đồng loạt đưa tin FBI tạm giữ chuyên cơ chở đội tuyển nước này tại sân bay JFK (New York) để thu giữ các thiết bị điện tử của những lãnh đạo cấp cao thuộc AFA.

“Cuộc điều tra đã diễn ra ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Khi Claudio Tapia và ban lãnh đạo AFA tháp tùng đội tuyển tại Mỹ, các đặc vụ FBI cùng công tố viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu dựng lại toàn bộ các giao dịch được thực hiện thông qua cấu trúc tài chính dùng để quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Tổng giá trị các giao dịch đang bị điều tra vượt quá 300 triệu USD”, trang tin Infobae cho biết.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Chủ tịch AFA bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin “sai sự thật” và “không có căn cứ”. Luật sư Mariano Lizardo, người bào chữa cho Tapia, nói với báo La Nacion: “Tôi vừa nói chuyện với ông ấy. Chuyện đó hoàn toàn không xảy ra”.

Trong khi đó, luật sư Marcelo Rocchetti, đại diện cho Pablo Toviggino, cũng khẳng định: “Thân chủ của tôi không nhận bất kỳ giấy triệu tập nào từ cơ quan tư pháp Argentina hay Mỹ”.

Trong thông cáo gửi truyền thông, AFA phủ nhận một phần các thông tin được đăng tải. “Trước các thông tin được đăng tải trên báo chí, Liên đoàn Bóng đá Argentina thấy cần làm rõ rằng tài liệu được nhiều bài báo đề cập không phải là giấy triệu tập gửi đến Chủ tịch AFA Claudio Tapia hay thủ quỹ Pablo Toviggino.

Giấy triệu tập do Tòa án Quận Nam Florida ban hành được gửi tới một bên thứ ba, yêu cầu người này ra trình diện trước đại bồi thẩm đoàn và có thể phải cung cấp các tài liệu cũng như nội dung trao đổi liên quan đến nhiều cá nhân khác nhau, trong đó có các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Argentina”, thông cáo nêu rõ.