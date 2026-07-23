'Hoa hậu TVB' thành danh tại Hollywood, U50 viên mãn bên chồng CEO

(VTC News) -

Sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông với đường nét thanh nhã và hài hoà, Trần Pháp Lai được giới truyền thông ca ngợi là một trong “Ngũ đại Hoa đán” của TVB, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của TVB

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, được mệnh danh là “Hoa hậu TVB” khi không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Trước khi gia nhập đài, cô từng giành nhiều danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp. Nhờ bước đệm này, Trần Pháp Lai thuận lợi khi dấn thân vào diễn xuất.

Năm 2005, cô ký được hợp đồng 8 năm với TVB và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình của nhà đài.

Xuyên suốt những năm tháng đỉnh cao tại hãng phim đình đám, Trần Pháp Lai xây dựng tên tuổi với hàng loạt các dự án phim truyền hình ăn khách. Nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả nhớ đến khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong loạt phim Bằng chứng thép. Sau đó là nhiều bộ phim như Sóng gió gia tộc, Thử thách hôn nhân, Gia vị cuộc đời, Đông cung tây lược (2012), Bao la vùng trời 2...

Trần Pháp Lai từng là mỹ nhân đình đám của TVB.

Năm 2013, nữ diễn viên hết hợp đồng với TVB. Cô bắt đầu lên kế hoạch “Mỹ tiến” để phát triển sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Tạm lui khỏi showbiz Hoa ngữ để lên đường sang Mỹ, Trần Pháp Lai lấy được tấm bằng thạc sĩ kịch nghệ tại Đại học Juilliard, New York. Quyết định đầy dũng cảm này sau cùng đem lại những thành quả ngọt ngào cho nữ diễn viên.

Năm 2021, Trần Pháp Lai xuất hiện trong tác phẩm Shang‑Chi and the Legend of the Ten Rings. Nhờ đó, cô trở thành nữ diễn viên TVB đầu tiên gia nhập đế chế Marvel - dòng phim siêu anh hùng của Hollywood.

Ngoài ra, Trần Pháp Lai còn gây được dấu ấn như tham gia lồng tiếng trong phần 3 của loạt phim hoạt hình Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng), đóng The Undoing cùng Nichole Kidman và Hugh Grant, Godzilla x Kong: The New Empire (2024) và gần đây nhất là vai chính trong The Ballad of a Small Player (2025).

U50 viên mãn hôn nhân lẫn sự nghiệp

Đường sự nghiệp hanh thông nhưng đời tư của Trần Pháp Lai lại không mấy suôn sẻ. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với đại gia Tiết Thế Hằng. Cuộc tình khiến mỹ nhân họ Trần phải chịu nhiều lời ra tiếng vào.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trần Pháp Lai bắt đầu lại cuộc đời khi sang Mỹ lập nghiệp. Thời gian sống tại xứ người đưa đẩy mỹ nhân gặp được ý trung nhân của mình là Emmanuel Strachnov - một CEO nổi danh trong lĩnh vực công nghệ.

Trần Pháp Lai bên ông xã CEO.

Năm 2019, cả hai kết hôn tại Pháp. Đến năm 2021, nữ diễn viên thông báo đón con gái đầu lòng - bé Minnie. Sau đó 3 năm, cô tiếp tục chia sẻ tin vui sinh con trai, trở thành mẹ của hai con và xây dựng tổ ấm hạnh phúc với gia đình bốn người.

Những năm gần đây, Trần Pháp Lai tích cực phát triển diễn xuất tại Hollywood, Mỹ. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa và nhận được nhiều lời mời làm việc từ các đạo diễn nổi tiếng.

Sở hữu khối tài sản lớn song Trần Pháp Lai chọn cuộc sống giản dị. Chính lối sống không ồn ào và phô trương, cộng với trình độ học vấn cao khiến nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả suốt nhiều năm qua.

Vẻ đẹp của Trần Pháp Lai ở tuổi 44.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị đời thường. Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, Trần Pháp Lai vẫn miệt mài phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Ở tuổi 44, cô không chỉ tạo được dấu ấn tại Hollywood mà còn duy trì phong độ, nhan sắc và danh tiếng. Cuộc sống vui vẻ, viên mãn của cô nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.