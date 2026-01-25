Bức tranh lợi nhuận các công ty chứng khoán có gì đặc biệt?

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 và tình hình kinh doanh cả năm 2025, hầu hết hết các doanh nghiệp chứng khoán đều "ăn nên làm ra”. Số công ty có lợi nhuận tăng trưởng dương chiếm đa số, số doanh nghiệp tăng trưởng âm hoặc lỗ chỉ chiếm một phần nhỏ.
Các doanh nghiệp lớn vẫn thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của mình. Điển hình như Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), doanh nghiệp này có lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của TCBS đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tăng 48% so với năm ngoái. Đây là công ty chứng khoán có lợi nhuận “khủng” nhất tại Việt Nam.
Nếu xét về độ tăng trưởng bứt tốc mạnh nhất thì Công ty Chứng khoán VIX Securities là cái tên không thể không nhắc đến. Công ty này có lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng đến gần 1.100% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của VIX Securities đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng đến 724% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ba cái tên khác có lợi nhuận cao trong năm 2025 là Chứng khoán SSI, VPS, VPBank Securities. Trong đó, SSI có lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt gần 4.860 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
VPS có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.470 tỷ đồng, tăng 42% so với năm ngoái.
VPBank Securities có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.476 tỷ đồng, tăng 267% so với năm trước.
Top công ty chứng khoán dẫn đầu có khoảng cách khá xa với nhóm phía sau. Điển hình như Công ty CP Chứng khoán VNDirect, doanh nghiệp này có lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái. Chứng khoán Vietcap Securities có lợi nhuận trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước.
Bên cạnh những công ty chứng khoán có lợi nhuận tốt thì cũng có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng âm hoặc lỗ trong năm 2025.
Điển hình như Chứng khoán DVSC lỗ 14 tỷ đồng, trong khi năm ngoái vẫn có lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng, giảm 228%.
Chứng khoán Apec Securities lỗ 40 tỷ đồng, trong khi năm trước có lãi 20 tỷ đồng. Chứng khoán SBS lỗ 38 tỷ đồng, năm ngoái lỗ 74 tỷ đồng.
Hai công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận khoản lỗ trong năm 2025 là Chứng khoán Artex Securities lỗ 36 tỷ đồng, Chứng khoán CV lỗ 23 tỷ đồng.
Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long nhận định, thị trường chứng khoán năm 2026 sẽ là một thị trường phân hóa mạnh, có trọng điểm, trọng tâm.
Những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường như nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn giúp cho lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện. Bên cạnh đó, kỳ vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút dòng vốn ngoại trung và dài hạn. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hợp lý, giúp hỗ trợ định giá cổ phiếu.
Tuy nhiên, theo ông Long, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm cần lưu ý như: bối cảnh toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro, địa chính trị, chính sách tiền tệ quốc tế chưa ổn định.
Thị trường chứng khoán cũng cần thêm nhiều sản phẩm mới hơn như ETF, phái sinh mở rộng, trái phiếu doanh nghiệp minh bạch... để thu hút dòng vốn lớn và dài hạn.
