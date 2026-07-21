VN-Index tiếp tục giảm mạnh

(VTC News) -

Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước cố gắng hồi phục sáng nay. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn yếu, đà phục hồi “lịm” dần.

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 8,88 điểm (-0,51%), xuống 1734,63 điểm. Sàn HoSE có 136 mã tăng và 164 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 302,9 triệu đơn vị, giá trị 6.827,4 tỷ đồng.

Sang phiên chiều, sức ép ở các cổ phiếu lớn có phần chững lại, nhưng mạnh lên ở nhóm midcap, đặc biệt là ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, nguyên vật liệu...Điều này khiến VN-Index thêm một lần nữa bị đẩy ngược xuống sắc đỏ tại vùng quanh 1.730 điểm, sau đó rung lắc nhẹ đến khi kết phiên.

VN-Index giảm gần 13 điểm khi đóng cửa phiên 21/7. (Ảnh chụp màn hình)

Chốt phiên 21/7, VN-Index giảm 12,95 điểm (-0,74%), còn 1.730,56 điểm. Toàn sàn HoSE có 104 mã tăng, 196 mã giảm và 71 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 789 triệu đơn vị, giá trị 23.092,4 tỷ đồng.

Trong nhóm bluechip, bộ 3 cổ phiếu ngành dầu khí chịu sức ép lớn nhất với GAS giảm sàn 7% xuống 68.000 đồng, BSR giảm 6,5% xuống 23.050 đồng và PLX -4,8% xuống 32.650 đồng.

FPT theo sau với mức giảm hơn 3% xuống 64.800 đồng, GVR giảm 2% xuống 27.350 đồng.

Trong phiên chiều nay, hai trụ lớn nhất của VN-Index có phần tích cực hơn sáng. VIC phục hồi 0,79% còn giảm 1,23%; VHM hồi 0,44% còn giảm 0,37%.

Trong nhóm ngân hàng, CTG đảo chiều tăng 0,32%, VPB nhích cao thêm 0,6%, chốt tăng 1,4%.

Rổ VN30 có 16 mã giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số VN30-Index giảm 6,00 điểm (-0,32%), xuống còn 1.881,32 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index chốt phiên giảm 3,67 điểm (-1,29%), xuống 280,74 điểm. Toàn sàn có 59 mã tăng và 88 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 71,8 triệu đơn vị, giá trị 1.219,4 tỷ đồng. UpCoM-Index đóng cửa giảm 0,92 điểm (-0,73%), xuống 125,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 29,7 triệu đơn vị, giá trị 453,9 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 24.000 tỷ đồng.