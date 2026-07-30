Giấy báo điểm 29/30 ĐH Bách khoa năm 2000 gây sốt: Bất ngờ khi biết chủ nhân
Chủ nhân của tấm giấy báo điểm đang thu hút sự quan tâm là GS.TS Bùi Thanh Tùng, người trở thành giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025.
Từ chối kỹ thuật để học Ngoại thương, nữ sinh xứ Thanh tốt nghiệp xuất sắc
Từng trúng tuyển ngành kỹ thuật tại Bách khoa Hà Nội, Văn Thị Thuần rẽ hướng sang Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp xuất sắc sớm và xây dựng hướng đi với AI, dữ liệu.
Từ mê đồ ăn Hàn đến nữ thủ khoa được giữ lại trường làm giảng viên thỉnh giảng
Yêu ẩm thực Hàn Quốc, Nguyễn Thùy Dương trở thành thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Hà Nội và được mời ở lại giảng dạy sau tốt nghiệp.
Từng tự ti, nam sinh thành Á khoa Nhân văn, câu nói dành cho bố mẹ gây xúc động
Đào Xuân Việt khép lại 4 năm học bằng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, trở thành Á khoa ngành Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.
Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản
13 người thiệt mạng sau trận động đất lớn ở Nhật Bản sau khi 4 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát của một trung tâm mua sắm.
Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông
Cường độ siêu bão Dolphin siêu mạnh đầu cấp 17, có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông những ngày tới xu hướng gia tăng hơn về cường độ.
Giá tiêu hôm nay 30/7: Thị trường đồng loạt đi ngang
Giá tiêu hôm nay 30/7 không ghi nhận biến động trong nước, còn giá tiêu thế giới giữ ổn định phiên thứ bảy liên tiếp.
Cầu 575 tỷ đồng nguy cơ vỡ tiến độ, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa chỉ dạo khẩn trương xử lý các vướng mắc mặt bằng dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.
Lần theo nguồn gốc khối u, phát hiện bệnh cảnh thế giới chỉ có 40 trường hợp
Từ một khối u vùng chậu, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định người bệnh mắc bệnh cảnh cực hiếm với u xơ phát sinh từ "di tích tử cung".
Giải đáp câu đố: Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?
Câu đố "Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?" nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phân vân vì đáp án không hẳn là điều bạn nghĩ đến đầu tiên.
Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran
Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận trong đêm tại một số địa điểm ở miền nam Iran khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào nước này.
Giá bạc hôm nay 30/7: Bạc trong nước tăng nhẹ, thế giới vượt 58 USD/ounce
Giá bạc hôm nay 30/7 tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt nhích nhẹ so với hôm qua.
Vì sao nhiều người luôn hắt hơi khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt?
Chỉ cần bước từ trong nhà ra ngoài trời nắng, nhiều người đã hắt hơi liên tục; khoảng 18-35% dân số có phản xạ này.
Cụ ông 98 tuổi ở Đà Nẵng bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt
Đang làm vườn, cụ ông 98 tuổi ở Đà Nẵng bị đàn ong vò vẽ tấn công với gần 80 nốt trên cơ thể.
5 cách khử mùi tanh cá nhanh chóng
Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bạn có thể khử mùi tanh cá hiệu quả, giúp không gian sống luôn sạch sẽ và thơm mát.
Chủ tịch Quốc hội: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ
Nêu rõ đất nước đang triển khai các quyết sách chiến lược, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng không thể giám sát vấn đề mới bằng tư duy cũ.
Động đất ở Venezuela: Nữ sinh sống sót kỳ diệu sau 17 giờ dưới đống đổ nát
Hai trận động đất liên tiếp làm tòa nhà sụp đổ ở Venezuela, Maria mắc kẹt gần 17 giờ giữa bụi mù, bê tông vỡ và bóng tối trước khi được giải cứu.
Các 'ông lớn' ngành xây dựng làm ăn ra sao?
Trước những “lùm xùm” về việc chuyển nhượng thầu tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, các ông lớn ngành xây dựng đều đang có doanh thu khả quan.
Bình luận