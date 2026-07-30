Từng tự ti, nam sinh thành Á khoa Nhân văn, câu nói dành cho bố mẹ gây xúc động

Đó cũng là hành trình được viết nên từ sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của các giảng viên Khoa Khoa học Quản lý, những người bạn, các câu lạc bộ và môi trường giàu trải nghiệm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. “Danh hiệu của hôm nay là một cột mốc đẹp, nhưng sự bản lĩnh, trưởng thành và những người đồng hành sau bốn năm mới là tài sản lớn nhất mà em có”, Xuân Việt nói.