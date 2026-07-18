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Xuất bản ngày 18/07/2026 09:11 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 09:11 AM

Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê Robusta và Arabica bật tăng

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt tăng mạnh do sản lượng thu hoạch cà phê Brazil chậm.

Giá cà phê Robusta và Arabica bật tăng

Đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (17/7), giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 80 USD/tấn (+2,11%) lên 3.877 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 11/2026 giá tăng 82 USD/tấn (+2,19%) lên 3.829 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá đồng loạt tăng 75-78 USD/ounce.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 7,7 US cent/pound (+2,46%) lên 320,3 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 12/2026, giá tăng 6,55 US cent/pound (+2,2%) đạt 303,8 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 6,3-6,45 cent/pound.

Giá cà phê thế giới bật tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Giá cà phê thế giới bật tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 18/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịchKỳ hạn giao hàngGiá chốt phiênMức tăng/giảm
Robusta (Sàn London)Tháng 9/20263.877 USD/tấn+2,11%
Tháng 11/20263.829 USD/tấn+2,19%
Robusta (Sàn London)Tháng 9/2026320,3 US cent/pound+2,46%
Tháng 12/2026303,8 US cent/pound+2,2%

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Barchart, giá cà phê tăng mạnh do vụ thu hoạch cà phê của Brazil bị trì hoãn. Safras & Mercado - một trong những công ty tư vấn nông nghiệp và theo dõi thị trường cà phê uy tín nhất Brazil cho biết, tính đến ngày 15/7, nông dân nước này mới thu hoạch được 64% sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027, thấp hơn đáng kể so với mức 77% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 70% của 5 năm gần đây.

Tiến độ thu hoạch chậm củng cố những lo ngại về nguồn cung, nhất là khi mưa kéo dài trong nhiều tuần qua đã làm gián đoạn hoạt động thu hoạch tại các vùng trồng cà phê trọng điểm, đồng thời làm dấy lên nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê.

Thị trường cà phê cũng được hỗ trợ do nhiều nông dân Brazil vẫn chưa đẩy mạnh bán hàng. Trong bối cảnh kỳ vọng giá còn tăng và hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến vụ mùa kế tiếp, không ít nhà sản xuất lựa chọn giữ lại hàng thay vì bán ngay sau thu hoạch.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Tây Nguyên quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp. Mức giảm đồng loạt 2.200 đồng/kg, đưa giá thu mua trung bình toàn vùng xuống còn 96.200 đồng/kg.

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