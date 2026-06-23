Giá bạc hôm nay 23/6/2026: Đồng loạt giảm sâu

Trong phiên giao dịch sáng nay 23/6/2026, giá bạc miếng và bạc thỏi tại hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều giảm so với hôm qua.
Giá bạc miếng hôm nay 23/6/2026
Lúc 10h ngày 23/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,401 - 2,475 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 88.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 91.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.
Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,395 - 2,456 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 87.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 90.000 đồng/lượng (bán ra).
Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Phú Quý
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
2.385.000
2.459.000
đồng/lượng
Doji
Bạc Doji 99.9 - 1 lượng
2.380.000
2.459.000
đồng/lượng
Ancarat
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng
2.382.000
2.433.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng
11.910.000
12.250.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram
31.853.000
32.667.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram
63.706.000
65.389.000
đồng
Bảo Tín Minh Châu
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng
2.391.000
2.465.000
đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng
11.955.000
12.325.000
đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)
31.879.921
32.866.585
đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)
63.759.841
65.733.169
đồng
Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026
Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026 cũng được các thương hiệu trong nước điều chỉnh giảm so với hôm qua.
Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Phú Quý
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
2.390.000
2.464.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 1kilo
63.733.174
65.706.502
đồng/kg
Ancarat
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram
23.582.000
24.313.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram
31.442.000
32.417.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram
62.884.000
64.834.000
đồng
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.
Giá bạc thế giới hôm nay 23/6/2026
Lúc 10h30 ngày 23/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế niêm yết ở mức 63,01 USD/ounce, giảm 1,93 USD mỗi ounce (tương đương 2,99%).
Trước đó, tại thời điểm 22h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 65,96 - 66,21 USD/ounce, tăng 1,24 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương tăng 1,92%.
Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên khoảng 66 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá bạc phục hồi một phần tổn thất từ các phiên giao dịch gần đây khi giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh Mỹ và Iran đã đồng ý về một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày.
Chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.
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