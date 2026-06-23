Giá bạc hôm nay 23/6/2026: Đồng loạt giảm sâu

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 23/6/2026, giá bạc miếng và bạc thỏi tại hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều giảm so với hôm qua.

Giá bạc miếng hôm nay 23/6/2026

Lúc 10h ngày 23/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,401 - 2,475 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 88.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 91.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,395 - 2,456 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 87.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 90.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh: Người lao động)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.385.000 2.459.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.380.000 2.459.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.382.000 2.433.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.910.000 12.250.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 31.853.000 32.667.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 63.706.000 65.389.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.391.000 2.465.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 11.955.000 12.325.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 31.879.921 32.866.585 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 63.759.841 65.733.169 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 23/6/2026 cũng được các thương hiệu trong nước điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 10h30 ngày 23/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.390.000 2.464.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 63.733.174 65.706.502 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 23.582.000 24.313.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 31.442.000 32.417.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 62.884.000 64.834.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 23/6/2026

Lúc 10h30 ngày 23/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế niêm yết ở mức 63,01 USD/ounce, giảm 1,93 USD mỗi ounce (tương đương 2,99%).

Trước đó, tại thời điểm 22h ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 65,96 - 66,21 USD/ounce, tăng 1,24 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương tăng 1,92%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng lên khoảng 66 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá bạc phục hồi một phần tổn thất từ các phiên giao dịch gần đây khi giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh Mỹ và Iran đã đồng ý về một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank cho rằng, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.