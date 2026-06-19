(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 19/6/2026, giá bạc trong nước được các thương hiệu lớn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua.

Giá bạc miếng hôm nay 19/6/2026

Theo khảo sát lúc 9h15 ngày 19/6/2026, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,447 - 2,523 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 94.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 97.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng của Ancarat ở mức 2,444 - 2,507 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 116.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 133.000 đồng/lượng (bán ra).

(Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 9h30 ngày 19/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.454.000 2.530.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2,530,000 2.530.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.444.000 2.507.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 12.220.000 12.535.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 32.587.000 33.427.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 65.174.000 66.909.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.450.000 2.526.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 12.250.000 12.630.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 32.666.585 33.679.916 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 65.333.170 67.359.832 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 19/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg có giá 65,199 - 67,226 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm hơn 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 9h30 ngày 19/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.445.000 2.521.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 65.199.837 67.226.499 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 24.077.000 24.823.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 32.102.000 33.097.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 64.204.000 66.194.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 19/6/2026

Lúc 9h57 sáng 19/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới giảm gần 1,15 USD/ounce (-1,75%) so với chốt phiên giao dịch trước đó, rơi về mức 64,55 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sau cuộc họp chính sách mới nhất, FED giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, nhưng phát tín hiệu "diều hâu" khi có tới 9/18 quan chức dự báo sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Diễn biến này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo các nhà phân tích, bạc đang phản ứng mạnh với biến động của lợi suất và đồng bạc xanh. Việc giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 68 USD/ounce khiến khu vực đường trung bình động 200 ngày trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.