  • logo
Xuất bản ngày 19/06/2026 10:17 AM
Xuất bản ngày 19/06/2026 10:17 AM

Giá bạc hôm nay 19/6/2026: Bạc thỏi 'bốc hơi' cả triệu đồng/kg

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 19/6/2026 ghi nhận diễn biến giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 19/6/2026, giá bạc trong nước được các thương hiệu lớn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua.

Giá bạc miếng hôm nay 19/6/2026

Theo khảo sát lúc 9h15 ngày 19/6/2026, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,447 - 2,523 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 94.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 97.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng của Ancarat ở mức 2,444 - 2,507 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 116.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 133.000 đồng/lượng (bán ra).

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 9h30 ngày 19/6/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.454.000

2.530.000

đồng/lượng

Doji

Bạc Doji 99.9 - 1 lượng

2,530,000

2.530.000

đồng/lượng

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.444.000

2.507.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

12.220.000

12.535.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

32.587.000

33.427.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

65.174.000

66.909.000

đồng

Bảo Tín Minh Châu

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng

2.450.000

2.526.000

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng

12.250.000

12.630.000

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)

32.666.585

33.679.916

đồng

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)

65.333.170

67.359.832

đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 19/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg có giá 65,199 - 67,226 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm hơn 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 9h30 ngày 19/6/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.445.000

2.521.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 1kilo

65.199.837

67.226.499

đồng/kg

Ancarat

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

24.077.000

24.823.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

32.102.000

33.097.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

64.204.000

66.194.000

đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 19/6/2026

Lúc 9h57 sáng 19/6/2026 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới giảm gần 1,15 USD/ounce (-1,75%) so với chốt phiên giao dịch trước đó, rơi về mức 64,55 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sau cuộc họp chính sách mới nhất, FED giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, nhưng phát tín hiệu "diều hâu" khi có tới 9/18 quan chức dự báo sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Diễn biến này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo các nhà phân tích, bạc đang phản ứng mạnh với biến động của lợi suất và đồng bạc xanh. Việc giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 68 USD/ounce khiến khu vực đường trung bình động 200 ngày trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng dầu hôm nay 19/6: Tiếp tục tăng, giảm trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 19/6: Tiếp tục tăng, giảm trái chiều
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026
Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026
Giá cà phê hôm nay 19/6/2026: Robusta không ngừng tăng
Giá cà phê hôm nay 19/6/2026: Robusta không ngừng tăng
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm