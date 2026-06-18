Giá bạc hôm nay 18/6/2026: Đồng loạt giảm mạnh

(VTC News) -

Giá bạc trong nước sáng nay 18/6 ghi nhận sự sụt giảm ở cả bạc miếng và bạc thỏi.

Giá bạc miếng hôm nay 18/6/2026

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc miếng tại hầu hết các doanh nghiệp đều được điều chỉnh giảm so với kết phiên hôm qua.

Lúc 12h tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 ghi nhận ở mức 2,602 - 2,682 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 249.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 257.000 đồng/lượng (bán ra) so với trưa hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh giảm 242.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 259.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, niêm yết tương ứng ở mức 2,601 - 2,687 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.602.000 2.682.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.601.000 2.687.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.602.000 2.669.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 13.010.000 13.345.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 34.693.000 35.587.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 71.229.000 69.386.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.606.000 2.687.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 13.030.000 13.435.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 34.746.58 35.826.577 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 69.493.166 71.653.154 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 18/6/2026

Với sản phẩm bạc thỏi, đà giảm cũng diễn ra mạnh mẽ. Bạc thỏi Phú Quý 999 lùi về mức 69,546 - 71,759 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm hơn 6 triệu đồng/kg so với trưa hôm qua.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.610.000 2.691.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 69.599.826 71.759.821 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 25.764.000 26.563.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 34.352.000 35.417.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 68.704.000 70.834.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, có thể thay đổi trong ngày.