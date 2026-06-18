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Xuất bản ngày 18/06/2026 02:24 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 02:24 PM

Giá bạc hôm nay 18/6/2026: Đồng loạt giảm mạnh

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Trong phiên giao dịch 18/6/2026, giá bạc trong nước được các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm sâu.

Giá bạc trong nước sáng nay 18/6 ghi nhận sự sụt giảm ở cả bạc miếng và bạc thỏi.

Giá bạc miếng hôm nay 18/6/2026

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc miếng tại hầu hết các doanh nghiệp đều được điều chỉnh giảm so với kết phiên hôm qua.

Lúc 12h tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 ghi nhận ở mức 2,602 - 2,682 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 249.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 257.000 đồng/lượng (bán ra) so với trưa hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh giảm 242.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 259.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, niêm yết tương ứng ở mức 2,601 - 2,687 triệu đồng/lượng.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng2.602.0002.682.000đồng/lượng
Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng2.601.0002.687.000đồng/lượng
AncaratBạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng2.602.0002.669.000đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng13.010.00013.345.000đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram34.693.00035.587.000đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram71.229.00069.386.000đồng
Bảo Tín Minh ChâuBạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng2.606.0002.687.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng13.030.00013.435.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)34.746.5835.826.577đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)69.493.16671.653.154đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 18/6/2026

Với sản phẩm bạc thỏi, đà giảm cũng diễn ra mạnh mẽ. Bạc thỏi Phú Quý 999 lùi về mức 69,546 - 71,759 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm hơn 6 triệu đồng/kg so với trưa hôm qua.

Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:

Thương hiệuSản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng2.610.0002.691.000 đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 1kilo69.599.82671.759.821đồng/kg
AncaratBạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram25.764.00026.563.000đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram34.352.00035.417.000đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram68.704.00070.834.000đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, có thể thay đổi trong ngày.

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