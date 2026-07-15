(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 15/7/2026

Lúc 9h30 sáng nay 15/7/2026, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 2,216 - 2,285 triệu đồng/lượng, tăng 41.000 đồng/lượng (mua vào) - và tăng 43.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý niêm yết ở mức 59,093 - 60,933 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 2,205 - 2,274 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 39.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 58,80 - 60,64 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 1,04 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc trong nước tăng trở lại. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 15/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.215.000 2.284.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.215.000 2.284.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 59.066.519 60.906.514 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.205.000 2.274.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 58.800.000 60.640.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.208.000 2.265.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.040.000 11.325.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.440.000 30.200.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.880.000 60.455.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.788.000 22.463.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 29.050.000 29.950.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 58.100.000 59.900.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.208.000 2.281.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.040.000 11.405.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 15/7/2026

Trong phiên giao dịch đêm 14/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 9h30 sáng nay 15/7 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm nhẹ 0,10%, xuống còn 58,52 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc hôm nay giao dịch ở mức dưới 59 USD/ounce sau khi tăng gần 2% trong phiên trước đó, do dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ giảm xuống 3,5% trong tháng 6 từ mức 4,2% trong tháng 5, thấp hơn dự báo 3,8% do giá dầu giảm giúp giảm bớt lạm phát liên quan đến năng lượng.

Giá tiêu dùng cũng giảm 0,4% so với tháng trước, đánh dấu lần giảm hàng tháng đầu tiên kể từ năm 2020.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương về việc khôi phục ổn định giá cả trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm thứ Ba nhưng không đưa ra tín hiệu về lập trường chính sách quyết liệt hơn.

Thị trường tiếp tục dự báo khoảng 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu lên và khiến các nhà đầu tư luôn lo ngại về lạm phát.