(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 14/7/2026

Cập nhật lúc 9h sáng nay 14/7/2026, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 2,170 - 2,237 triệu đồng/lượng, giảm 35.000 đồng/lượng (mua vào) - và giảm 36.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 57,866 - 59,653 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 933.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 827.000 đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 2,163 - 2,232 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 42.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 57,680 - 59,520 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,12 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h10 ngày 14/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.175.000 2.242.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.175.000 2.242.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.999.855 59.786.517 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.166.000 2.235.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.760.000 59.600.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.171.000 2.227.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.855.000 11.135.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.947.000 29.693.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.894.000 59.411.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.419.000 22.082.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.558.000 29.443.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.116.000 58.886.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.172.000 2.244.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.860.000 11.220.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 14/7/2026

Lúc 9h15 ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 57,47 USD/ounce; giảm 0,89 USD/ounce so với sáng qua.

Theo Trading Economics, giá bạc duy trì dưới mức 58 USD/ounce sau khi giảm gần 4% trong phiên trước đó, khi Tổng thống Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu Iran đi qua eo biển Hormuz. Động thái này đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Các biện pháp này diễn ra sau khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, với việc Mỹ nhắm vào khả năng làm gián đoạn vận tải biển của Iran trong khi Tehran trả đũa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Giá dầu thô tăng vọt 4%, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng các ngân hàng trung ương lớn khác trên toàn cầu sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cùng với xung đột ở Trung Đông, tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong tuần này là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trước Quốc hội, cũng như dữ liệu CPI, PPI và doanh số bán lẻ tháng 6. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin mới về nền kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.