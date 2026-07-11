Giá bạc hôm nay 11/7/2026 : Bất ngờ sụt giảm

(VTC News) -

Theo đà đi xuống của thế giới, giá bạc trong nước sáng 11/7 được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm.

Giá bạc trong nước hôm nay 11/7/2026

Lúc 10h40 hôm nay 11/7/2026, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,260 - 2,330 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bạc miếng tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,266 - 62,133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 467.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 506.000 đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,241 - 2,310 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc thỏi ở mức 59,760 - 61,600 (mua - bán), giảm 800.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Giá bạc trong nước quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h ngày 11/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.260.000 2.330.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.260.000 2.330.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 60.266.516 62.133.178 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.241.000 2.310.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 59.760.000 61.600.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.254.000 2.312.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.270.000 11.560.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 30.053.000 30.827.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 60.106.000 61.709.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.247.000 22.933.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 29.662.000 30.577.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 59.324.000 61.154.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.255.000 2.330.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.275.000 11.650.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 11/7/2026

Trên thị trường quốc tế, tính đến 10h ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 59,76 USD/ounce; giảm 0,44 USD/ounce so với sáng qua.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống dưới 60 USD/ounce vào thứ Sáu, kết thúc tuần giảm khoảng 4%, do giá dầu thô tăng và căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Giá dầu đã tăng 5% trong tuần này sau các cuộc tấn công mới giữa lực lượng Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 là gần 60%. Các nhà đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến ​​công bố vào tuần tới.