  • logo
Xuất bản ngày 11/07/2026 11:27 AM
Xuất bản ngày 11/07/2026 11:27 AM

Giá bạc hôm nay 11/7/2026 : Bất ngờ sụt giảm

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 11/7/2026 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư thận trọng trước tín hiệu trái chiều từ kinh tế Mỹ.

Theo đà đi xuống của thế giới, giá bạc trong nước sáng 11/7 được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm.

Giá bạc trong nước hôm nay 11/7/2026

Lúc 10h40 hôm nay 11/7/2026, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,260 - 2,330 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bạc miếng tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,266 - 62,133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 467.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 506.000 đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,241 - 2,310 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc thỏi ở mức 59,760 - 61,600 (mua - bán), giảm 800.000 đồng/kg ở cả hai chiều.

Giá bạc trong nước quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc trong nước quay đầu giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h ngày 11/7/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.260.000

2.330.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.260.000

2.330.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

60.266.516

62.133.178

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.241.000

2.310.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

59.760.000

61.600.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.254.000

2.312.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

11.270.000

11.560.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

30.053.000

30.827.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

60.106.000

61.709.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

22.247.000

22.933.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

29.662.000

30.577.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

59.324.000

61.154.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.255.000

2.330.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

11.275.000

11.650.000

đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 11/7/2026

Trên thị trường quốc tế, tính đến 10h ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 59,76 USD/ounce; giảm 0,44 USD/ounce so với sáng qua.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống dưới 60 USD/ounce vào thứ Sáu, kết thúc tuần giảm khoảng 4%, do giá dầu thô tăng và căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Iran, làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Giá dầu đã tăng 5% trong tuần này sau các cuộc tấn công mới giữa lực lượng Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 là gần 60%. Các nhà đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến ​​công bố vào tuần tới.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMT 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMT 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9 tháng 7
Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc vẫn mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, lũ quét
Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc vẫn mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, lũ quét
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Vì sao gọi là chè kho?

Vì sao gọi là chè kho?

Chè kho là món ngọt cổ truyền quen thuộc ở miền Bắc trong dịp lễ Tết, nhưng ngay cả những người yêu thích nó chưa chắc đã biết vì sao món ăn này có tên gọi như vậy.

Xem thêm