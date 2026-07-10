Giá bạc trong nước hôm nay 10/7/2026
Cập nhật lúc 9h ngày 10/7/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,276 - 2,346 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 78.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 80.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.
Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,639 - 62,506 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,16 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 2,21 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.
Tại Sacombank-SBJ, giá bạc miếng giao dịch ở mức 2,271 - 2,340 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 78.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ được niêm yết ở mức 60,560 - 62,400 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,08 triệu đồng/kg ở cả hai chiều.
Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h ngày 10/7/2026
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Phú Quý
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
2.279.000
2.349.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
2.279.000
2.349.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo
60.773.181
62.639.843
đồng/kg
Sacombank-SBJ
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L
2.271.000
2.340.000
đồng/lượng
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg
60.560.000
62.400.000
đồng/kg
Ancarat
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng
2.269.000
2.327.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng
11.345.000
11.635.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram
30.293.000
31.067.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram
60.586.000
62.189.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram
22.419.000
23.113.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram
29.892.000
30.817.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram
59.784.000
61.634.000
đồng
Doji
Bạc Doji 999 - 1 lượng
2.274.000
2.349.000
đồng
Bạc Doji 999 - 5 lượng
11.370.000
11.745.000
đồng
Thông tin tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.
Giá bạc thế giới hôm nay 10/7/2026
Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận đà hồi phục, lấy lại mốc USD/ounce. Tại thời điểm 10h sáng nay (10/7/2026), giá bạc giao ngay ở mức 60,25 USD/ounce, tăng 0,41 USD mỗi ounce (+0,70%) so với hôm qua.
Các nhà phân tích cho rằng, giá bạc hồi phục nhờ lực mua bắt đáy sau giai đoạn giảm sâu. Mức tăng không quá lớn song việc giá bạc lấy lại sắc xanh sau chuỗi giảm liên tục được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường.
Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên mức 60 USD/ounce nhưng vẫn có khả năng giảm xuống vào cuối tuần khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến ở Trung Đông và tác động tiềm tàng của chúng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ.
Các báo cáo cho thấy Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình bất chấp sự leo thang xung đột gần đây làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz và làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.
Trong ngắn hạn, giá bạc được cho là sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), sức mạnh của đồng USD và các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.
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