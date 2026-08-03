Link xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam 20h30 ngày 3/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Indonesia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Pakansari (Indonesia), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Việt Nam trên kênh nào?

Trận Indonesia vs Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam hôm nay

Link xem trực tiếp Indonesia vs Việt Nam được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Indonesia vs Việt Nam (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=hqVuTB-Pb0c&pp=ygUVZnB0IGLDs25nIMSRw6Egdmnhu4d0.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Indonesia vs Việt Nam

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng A với 4 điểm, ít hơn Indonesia 2 điểm và kém Singapore 3 điểm. HLV Kim Sang-sik thừa nhận kết quả này khiến đội tuyển chịu áp lực lớn hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng hơn cho chuyến làm khách trên sân của Indonesia.

Cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa then chốt với cả hai đội. Đội giành chiến thắng sẽ chính thức góp mặt ở bán kết. Nếu thất bại, Indonesia vẫn còn cơ hội tự định đoạt tấm vé đi tiếp khi gặp Singapore ở lượt trận cuối ngày 7/8. Trong khi đó, Việt Nam sẽ không còn quyền tự quyết nếu chỉ giành được một trận hòa hoặc nhận thất bại.

Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng. Indonesia đang sở hữu lực lượng rất mạnh với hàng loạt cầu thủ nhập tịch và ngôi sao chất lượng như Lee Baker - chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn sau 2 trận, cùng những nhân tố đủ sức tạo ra khác biệt trong trận cầu then chốt này.

Trước màn so tài ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Indonesia đã gặp nhau tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường. Indonesia đang chiếm ưu thế với 11 chiến thắng, trong khi tuyển Việt Nam có 9 lần đánh bại đối thủ, còn lại 11 trận kết thúc bất phân thắng bại.