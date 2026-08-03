(VTC News) -

Video: Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số bằng bàn thắng của Văn Vĩ.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 6 phút để ghi bàn mở tỷ số vào lưới Indonesia. Sức ép của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Đình Bắc khiến đối thủ mất bóng. Nguyễn Hoàng Đức chọc khe cho Nguyễn Văn Vĩ thoát xuống ghi bàn.

Thủ môn Indonesia định bắt bài đường chuyền vào trong ở tình huống này. Tuy nhiên, hậu vệ số 3 của đội tuyển Việt Nam quyết định sút ngay ở góc hẹp. Bóng từ từ đi vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và cổ động viên Indonesia trên khán đài sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Indonesia vs Việt Nam mới nhất.