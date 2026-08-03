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Xuất bản ngày 03/08/2026 10:14 PM
Cập nhật lúc 10:19 PM ngày 03/08/2026

Video: Hoàng Đức kiến tạo cho Xuân Son, tuyển Việt Nam dẫn Indonesia 3-0

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Indonesia vs Việt Nam mới nhất: Nguyễn Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 71.

Video: Xuân Son ghi bàn, đội tuyển Việt Nam dẫn Indonesia 3-0

Nguyễn Xuân Son được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp 2 trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân Pakansari tối 3/8. Tiền đạo số 12 bỏ lỡ một cơ hội trong thế việt vị, bị thủ môn Indonesia cản phá một cú sút ở góc hẹp trước khi có bàn thắng ở phút 71.

Nguyễn Hoàng Đức thực hiện pha xử lý khéo léo ở giữa sân trong vòng vây của 4 cầu thủ Indonesia. Anh thực hiện pha chọc khe cho Xuân Son băng xuống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam đẩy bóng nhẹ nhàng vào lưới.

Đây là pha kiến tạo thứ hai của Hoàng Đức trong trận đấu. Trước đó, chính cầu thủ này chuyền bóng để Văn Vĩ mở tỷ số ở ngay phút thứ 6.

Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ hai sau đó khoảng 10 phút. Từ đường chuyền phát động phản công xuất sắc của Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hai Long nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm đơn giản trong thế đối mặt thủ môn.

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