'3 ca 4 kíp' là gì?

(VTC News) -

Trong nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại, sự ngưng trệ của máy móc hay các dịch vụ thiết yếu dù chỉ một phút cũng có thể mang lại thiệt hại khổng lồ. Để duy trì guồng quay không ngừng nghỉ ấy, các doanh nghiệp sản xuất, bệnh viện, hay lực lượng an ninh thường xuyên áp dụng một thuật ngữ mang tính xương sống về quản trị nhân sự: Mô hình “3 ca 4 kíp”.

Tuy nhiên, đối với những người ngoài ngành, cụm từ này thường gây ra sự bối rối nhất định. Bạn có thể hiểu “3 ca 4 kíp” là một hệ thống phân bổ nguồn nhân lực vô cùng chặt chẽ và mang tính logic toán học cao.

Bản chất toán học của “3 ca” và “4 kíp”

Trước tiên chúng ta cần bóc tách rõ ràng hai khái niệm ca và kíp.

Ca là đơn vị đo lường thời gian vật lý trong một ngày. Một ngày có 24 giờ. Theo quy chuẩn lao động phổ quát trên toàn cầu, quỹ thời gian làm việc tiêu chuẩn của một con người là 8 giờ/ngày. Do đó, để lấp đầy 24 giờ, người ta chia một ngày thành 3 ca liên tục (thường là ca sáng: 6h-14h; ca chiều: 14h-22h và ca đêm: 22h-6h hôm sau).

Kíp là đơn vị chỉ một nhóm người lao động được tổ chức lại với nhau để thực hiện chung một nhiệm vụ.

Như vậy, nếu một nhà máy muốn hoạt động liên tục 24/24, họ bắt buộc phải có 3 kíp làm việc tương ứng với 3 ca mỗi ngày. Nhưng tại sao lại xuất hiện kíp thứ tư?

“3 ca 4 kíp” không chỉ là một thuật ngữ toán học khô khan về sự phân bổ thời gian. Nó là một sự thỏa hiệp giữa tham vọng phát triển không ngừng của nền kinh tế và giới hạn sinh học của con người. (Ảnh minh họa: AI)

Giả sử nhà máy chỉ có 3 kíp để làm 3 ca, hệ quả tất yếu là toàn bộ công nhân sẽ phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 365 ngày mỗi năm không có ngày nghỉ.

Đứng ở góc độ quản trị nhân sự và pháp lý, điều này là vi phạm nghiêm trọng luật lao động. Tại Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia, luật pháp quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần, đồng thời người lao động phải được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục) trong tuần. Ngoài ra, con người không phải là cỗ máy, làm việc liên tục không nghỉ ngơi sẽ dẫn đến kiệt quệ thể chất, gia tăng rủi ro tai nạn lao động.

Đây chính là lúc kíp thứ tư xuất hiện, đóng vai trò là lực lượng dự bị luân phiên. Trong bất kỳ một ngày cụ thể nào, nhà máy sẽ được vận hành theo công thức: 3 kíp làm việc (trực 3 ca) và 1 kíp nghỉ ngơi (off).

Bốn nhóm này sẽ xoay vòng lịch làm việc cho nhau theo các chu kỳ, ví dụ: Làm 6 ngày nghỉ 2 ngày, hoặc làm 4 ngày nghỉ 1 ngày, tùy theo sự sắp xếp của bộ phận nhân sự. Nhờ có kíp thứ 4 lấp vào chỗ trống, dây chuyền sản xuất vẫn chạy trơn tru 24/7, trong khi mỗi cá nhân người lao động vẫn được đảm bảo đủ số ngày nghỉ bù theo đúng quy định của pháp luật.

Hiệu quả kinh tế của 3 ca 4 kíp

Vì sao các doanh nghiệp lại khao khát duy trì mô hình vận hành 24/7 đến vậy? Bởi đây là bài toán tối ưu hóa lợi nhuận tuyệt đối.

Thứ nhất, đối với các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, xi măng, hóa chất, chi phí để khởi động và làm nóng lại một hệ thống lò đốt hoặc dây chuyền sau khi tắt máy là vô cùng khổng lồ, thậm chí tốn kém hơn cả việc duy trì nó chạy không tải.

Thứ hai, vòng đời của máy móc bị chi phối bởi sự lỗi thời của công nghệ nhanh hơn là sự hao mòn vật lý. Doanh nghiệp cần vắt kiệt công suất của máy móc 24 giờ mỗi ngày để nhanh chóng thu hồi vốn khấu hao trước khi thiết bị đó trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó, các lĩnh vực mang tính phụng sự xã hội như y tế bệnh viện trực cấp cứu, điện lực, viễn thông hay an ninh mạng là những hệ thống bắt buộc phải duy trì mô hình 3 ca 4 kíp để đảm bảo sự sinh tồn của cộng đồng.

Thách thức khốc liệt đối với nhịp sinh học

Dù mang lại hiệu quả kinh tế hoàn hảo, mô hình 3 ca 4 kíp lại đặt ra những thách thức sinh lý học cực kỳ nghiêm trọng đối với người lao động.

Con người là sinh vật hoạt động theo nhịp sinh học được lập trình sẵn bởi ánh sáng mặt trời, thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Tuy nhiên, việc luân phiên thay đổi ca làm việc, đặc biệt là việc phải thức trắng để làm ca đêm (từ 22h đến 6h sáng) đã phá vỡ hoàn toàn cơ chế tiết hormone melatonin (hormone gây buồn ngủ).

Sự đảo lộn này dẫn đến “Hội chứng rối loạn giấc ngủ do làm việc theo ca”. Người lao động thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi mãn tính, suy giảm trí nhớ, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Hơn thế nữa, việc lịch làm việc thay đổi liên tục khiến họ mất đồng điệu với nhịp sống của gia đình và xã hội, dễ dẫn đến cảm giác cô lập, trầm cảm và suy giảm chất lượng các mối quan hệ cá nhân.

Lời giải cho sự cân bằng bền vững

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của mô hình 3 ca 4 kíp, giới khoa học và các nhà quản trị nhân sự hiện đại đang nỗ lực áp dụng các biện pháp can thiệp khoa học:

Thay vì đổi ca một cách hỗn loạn, các nghiên cứu chỉ ra rằng lịch đổi ca theo chiều tiến (sáng -> chiều -> đêm) sẽ giúp đồng hồ sinh học của con người dễ dàng thích nghi hơn so với chiều lùi (đêm -> chiều -> sáng).

Người lao động ca đêm được khuyến cáo sử dụng rèm cản sáng tuyệt đối (blackout curtains), nút bịt tai và duy trì phòng ngủ mát mẻ để tạo ra một “màn đêm nhân tạo” giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu ban ngày.

Bộ luật Lao động Việt Nam quy định rất rõ việc trả lương cao hơn (ít nhất 130%) cho người làm ca đêm, như một sự bù đắp về mặt tài chính cho những tổn hao về sức khỏe.