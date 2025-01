Dừng sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và 'Chị đẹp đạp gió' năm 2025

Trong sự kiện diễn ra ngày 8/1 tại TPHCM, bà Ngô Vân Hạnh - CEO Yeah1 xác nhận với VietNamNet, tập đoàn này sẽ không tiếp tục sản xuất 2 chương trình thực tế đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió trong năm 2025.

Thay vào đó, Yeah1 sẽ tập trung vào hai dự án truyền hình thực tế mới là Show It All và HAHA Farmer. Trong đó, Show It All là chương trình đào tạo và phát triển nghệ sĩ trẻ, còn HAHA Farmer là chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn, nhằm quảng bá sản vật của Việt Nam.

CEO Yeah1 Ngô Vân Hạnh (phải) và đối tác phát triển tài năng chương trình "Show It All". (Ảnh: BTC)

Để triển khai các dự án này, Yeah1 đã ký kết hợp tác với ba đối tác chiến lược: MangoTV với vai trò cung cấp bản quyền sản xuất, 153/Joombas Music Group do nhà sản xuất âm nhạc Hyuk Shin đứng đầu phụ trách đào tạo và phát triển âm nhạc và Sony Music Group đảm nhận vai trò phân phối và phát hành nhạc.

Bà Ngô Vân Hạnh chia sẻ: "Trong 2 năm vừa qua, Yeah1 thành công khi thực hiện những chương trình giải trí quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt Nam. Với nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển những chương trình giải trí chất lượng cao ở Việt Nam".

"Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình có sức hút lớn trong năm 2024. (Ảnh: Yeah1)

Đáng chú ý, Yeah1 cũng công bố việc thành lập 1Academy - học viện đào tạo thần tượng âm nhạc theo chuẩn quốc tế, với đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. 1Academy sẽ phối hợp cùng 153/Joombas Music Group trong việc đào tạo thí sinh cho chương trình Show It All.

Trước đó, Yeah1 gặt hái thành công với loạt chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 và Mẹ siêu nhân 2024.

Trích đoạn trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".