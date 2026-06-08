Khung cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Philippines

"Tính đến thời điểm hiện tại có một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Đây chỉ là báo cáo ban đầu. Một số tòa nhà đã bị sập. Nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng, nhưng tôi không thể liệt kê chúng ngay bây giờ vì chúng tôi đang bận rộn với công tác cứu hộ", thượng sĩ Robert Dagon thuộc sở cảnh sát thành phố General Santos, tỉnh Sarangani thông tin. (Ảnh: Cơ quan Thông tin Philippines)