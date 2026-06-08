Khung cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Philippines

Toà nhà của hãng thức ăn nhanh Jollibee sụp đổ trong trận động đất. (Video: CNA)
Khung cảnh hoảng loạn tại trường học ở General Santos khi động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi Philippines. (Video: X/Mario Nawfal)
Toà nhà của hãng thức ăn nhanh Jollibee sụp đổ trong trận động đất. (Video: CNA)
Khung cảnh hoảng loạn tại trường học ở General Santos khi động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi Philippines. (Video: X/Mario Nawfal)
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