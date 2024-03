Đóng ''cha đẻ'' của bom nguyên tử, Cillian Murphy thắng giải Nam chính tại Oscar.

Khoảnh khắc tài tử Cillian Murphy nhận giải Nam chính xuất sắc nhất.

Không quá bất ngờ, tài tử Cillian Murphy, người đóng vai "cha đẻ" bom nguyên tử trong Oppenheimer giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất. Anh đã vượt qua các đối thủ nặng ký gồm Paul Giamatti, Bradley Cooper, Colman Domingo và Jeffrey Wright tại Oscar 2024.

Đây là lần đầu tiên Cillian Murphy nhận được đề cử Oscar và anh đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Murphy là nam diễn viên người Ireland thứ ba giành được giải Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, sau Daniel Day-Lewis và Barry Fitzgerald.

Trên sân khấu nhận giải thưởng, tài tử Ireland cảm ơn Viện Hàn lâm, vợ chồng đạo diễn Christopher Nolan, nói: "Tôi nợ các bạn nhiều hơn những gì các bạn nghĩ. Khi chúng tôi làm phim về cha đẻ bom nguyên tử, êkíp muốn tri ân đến những người bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới".

Cillian Murphy đảm nhận vai chính J Robert Oppenheimer trong bộ phim tiểu sử về nhà khoa học vũ khí nguyên tử do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn. Phim dựa trên tiểu thuyết American Prometheus của Kai Bird và Martin J Sherwin. Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác thứ sáu của nam tài tử và đạo diễn tài ba.

Tài tử người Ireland được nhận xét là mang đến các cung bậc cảm xúc khác nhau cho nhân vật, lột tả sư nhiệt huyết cống hiến tuổi trẻ cho khoa học, những nỗi đau thầm kín cho tới dằn vặt lương tâm qua nhiều giai đoạn cuộc đời của nhân vật huyền thoại.

Để hóa thân hoàn hảo cho nhân vật, Cillian Murphy đã ép giảm cân, ăn kiêng khắc nghiệt để phù hợp với hình tượng nhân vật Oppenheimer "chỉ sống bằng rượu martini và thuốc lá". Anh cũng hạn chế ra ngoài, không giao tiếp với xã hội để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Trong quá trình ghi hình, anh thường làm việc 18 giờ mỗi ngày, không ra ngoài hay giao tiếp nhiều với mọi người.

Đặc biệt, sở hữu đôi mắt xanh đầy mê hoặc, Cillian Murphy ghi dấu ấn với lối diễn tập trung vào ánh mắt, thể hiện loạt nhân vật có nội tâm phức tạp. Trên Entertainment Weekly, các bạn diễn Emily Blunt, Matt Damon so sánh đôi mắt xanh của Cillian Murphy có sức ảnh hưởng mạnh như vũ khí hạt nhân, khiến người khác bị đắm chìm.

Nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian cho rằng tài tử ghi điểm ở khí chất, giọng nói và ngoại hình giống nguyên mẫu. "Màn trình diễn của Murphy miêu tả chân thực một nhà vật lý lý thuyết có tính cách phức tạp, thậm chí còn ấn tượng hơn nội dung cuốn sách", trang này viết.

Cillian Murphy sinh năm 1976, xuất thân trong gia đình gia giáo người Ireland. Từ nhỏ, anh có yêu thích âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ nhạc rock. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp học về nghệ thuật kịch, anh nhận ra tình yêu với diễn xuất.

Murphy bắt đầu sự nghiệp trên sâu khấu kịch và giành được nhiều giải thưởng. Anh quyết định bỏ học Đại học Luật - mong muốn của bố mẹ - để theo đuổi diễn xuất. Trong sự nghiệp, Cillian từng được đề cử hai giải BAFTA, nổi tiếng với vai chính Tommy Shelby trong series Peaky Blinders (2013-2022). Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất. Murphy kết hôn với nghệ sĩ thị giác Yvonne McGuinness, có hai con.

Các hạng mục đề cử tại Oscar 2024

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất

American Fiction Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

- Nam diễn viên chính xuất sắc

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Huller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

- Đạo diễn xuất sắc

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

- Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider Verse

- Phim tài liệu hay nhất

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

- Kịch bản gốc hay nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

- Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất

What Was I Made For? - Barbie

I'm Just Ken - Barbie

The Fire Inside - Flamin' Hot

It Never Went Away - American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower Moon