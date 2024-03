'Người sắt' Robert Downey Jr. thắng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra ở Nhà hát Dolby, Mỹ, quy tụ dàn sao khắp thế giới tham dự vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam). Danh hài Jimmy Kimmel lần thứ 4 đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình.

Trong đêm trao giải, Robert Downey Jr. đã xuất sắc vượt qua Ryan Gosling, Mark Ruffalo để giành chiến thắng ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất với vai diễn Lewis Strauss trong bộ phim Oppenheimer.

Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Robert Downey Jr. Phát biểu nhận giải, nam tài tử không khỏi xúc động, anh cảm vợ luôn sát cánh, động viên tinh thần anh, đồng thời tri ân ê-kíp và dàn diễn viên. "Tôi muốn cảm ơn tuổi thơ khủng khiếp của mình, sau đó là Viện hàn lâm", anh hài hước nói thêm.

Đồng thời, Downey Jr. nói về việc bộ phim đã giúp anh được đứng ở đây và trở thành người đàn ông tốt hơn. Oppenheimer chính là cột mốc đánh dấu một giai đoạn tiếp theo trên hành trình sự nghiệp của Robert Downey Jr.

Trong Oppenheimer, anh vào vai Lewis Strauss, nhân vật này là một nhà chính trị, tài chính và nhà quân sự, là Ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ vào năm 1947. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách hạt nhân thời kỳ hậu chiến của Mỹ.

Khác với vai diễn siêu anh hùng Marvel, Oppenheimer cho phép nam tài tử lột xác với kiểu nhân vật mới, không còn dựa vào sự lôi cuốn tự nhiên. Với lối diễn tinh tế bằng ánh mắt, Robert Downey Jr. tạo nên một nên tuyến truyện đầy căng thẳng, kịch tính về phiên điều trần 1954.

Trước Oscar, Robert cũng thắng giải Nam phụ xuất sắc nhất ở giải thưởng Quả cầu Vàng 2024.

Ngoài đề cử của Robert Downey Jr., bộ phim Oppenheimer của Christopher Nolan dẫn đầu với 12 đề cử, có tên ở các hạng mục quan trọng gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể, Nam chính, Nữ phụ xuất sắc. Nối tiếp là Poor Things nhận 11 đề cử, Killers of the Flower Moon với 10 đề cử và Barbie 8 đề cử.

Các hạng mục đề cử tại Oscar 2024

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất

American Fiction Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

- Nam diễn viên chính xuất sắc

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Huller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

- Đạo diễn xuất sắc

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

- Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider Verse

- Phim tài liệu hay nhất

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

- Kịch bản gốc hay nhất

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

- Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất

What Was I Made For? - Barbie

I'm Just Ken - Barbie

The Fire Inside - Flamin' Hot

It Never Went Away - American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower Moon