SHDC khởi công nhà máy điện tử 15 triệu USD tại Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 28/7/2026, Công ty TNHH SHDC tổ chức lễ khởi công Nhà máy điện tử SHDC tại Khu công nghiệp Lai Cách, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, đánh dấu bước mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử.

SHDC là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, thành viên của Winsler Group, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, thiết bị công nghệ và đầu tư công nghiệp.

Mở rộng năng lực sau 3 năm hoạt động

Nhà máy SHDC tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

SHDC được thành lập năm 2022, với nhà máy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Theo doanh nghiệp, sau khoảng 3 năm hoạt động, công suất của nhà máy hiện hữu đã được khai thác ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu sản xuất và đơn hàng xuất khẩu gia tăng.

Các sản phẩm do SHDC sản xuất hiện được cung cấp cho nhiều thị trường, trong đó có Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Doanh nghiệp đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 trong hoạt động sản xuất.

Việc đầu tư thêm nhà máy tại Hải Phòng được SHDC xác định là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Nhà máy có diện tích sàn khoảng 22.000m²

Phối cảnh 3D Nhà máy điện tử SHDC sau khi hoàn thành tại Khu công nghiệp Lai Cách, Hải Phòng.

Nhà máy mới có tổng diện tích sàn khoảng 22.000m², được xây dựng tại Khu công nghiệp Lai Cách, Hải Phòng.

Vị trí nhà máy có khả năng kết nối với các tuyến giao thông và đầu mối logistics quan trọng của khu vực phía Bắc như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống cảng biển Hải Phòng, cảng Lạch Huyện và Sân bay quốc tế Cát Bi.

Theo SHDC, vị trí này được lựa chọn nhằm thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, xuất nhập khẩu hàng hóa và kết nối với khách hàng, đối tác trong nước cũng như quốc tế.

Công suất thiết kế 48 triệu sản phẩm mỗi năm

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến có quy mô khoảng 1.000 lao động, với công suất thiết kế đạt 48 triệu sản phẩm mỗi năm.

Các nhóm sản phẩm và dịch vụ sản xuất dự kiến tại nhà máy gồm bo mạch điện tử PCBA, chuột máy tính, củ sạc, cáp sạc, thiết bị điện tử tiêu dùng và một số thiết bị điện tử phục vụ lĩnh vực y tế.

Bên cạnh sản xuất sản phẩm điện tử, SHDC cũng định hướng phát triển hoạt động gia công theo mô hình OEM/ODM cho các đối tác trong và ngoài nước.

Nhà máy dự kiến được đầu tư các dây chuyền SMT cùng hệ thống kiểm soát chất lượng phục vụ hoạt động sản xuất bo mạch và lắp ráp điện tử. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng tại các thị trường xuất khẩu.

Hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử

Lễ khởi công dự án Nhà máy điện tử SHDC tại Khu công nghiệp Lai Cách, Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Song Hào, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHDC cho biết, nhà máy mới là một bước trong kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử.

“Nhà máy mới là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của SHDC. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp điện tử 100% vốn có năng lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp sản phẩm chất lượng cao và trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu”, ông Hào nói.

Với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, nhà máy mới được kỳ vọng giúp SHDC gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm khoảng 1.000 việc làm tại địa phương.

Dự án cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và năng lực gia công điện tử nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.